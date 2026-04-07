Cuenta atrás para la Ibiza Media Maratón más multitudinaria e igualitaria

La Ibiza Media Maratón se prepara para firmar una edición histórica. La prueba, que se disputa este sábado 11 de abril, ha agotado sus 4.500 dorsales y lo hace con un dato inédito: por primera vez, la línea de salida contará con el mismo número de hombres que de mujeres. El 50% de los inscritos son corredoras, una cifra poco habitual en pruebas de esta distancia y que sitúa a la cita ibicenca entre las medias maratones con mayor participación femenina del panorama internacional. En España, lo habitual es que la presencia de mujeres se sitúe entre el 30% y el 40%, y ninguna otra prueba ha alcanzado hasta ahora esa igualdad total.

El crecimiento no es casual. En la edición de 2025 ya se rozó el equilibrio y este año se ha dado el paso definitivo, consolidando a la carrera como una de las "más atractivas" para el running femenino. Más allá de los números, la Ibiza Media Maratón sigue "reforzando su atractivo tanto a nivel nacional como internacional". Su formato, con salida el sábado por la tarde, permite a muchos corredores "aprovechar el viaje para disfrutar de un fin de semana completo en la isla", una fórmula cada vez más valorada.

Un "reclamo" para el turismo deportivo

El recorrido, que atraviesa algunos de los "paisajes más reconocibles de Ibiza", se ha convertido también en un "reclamo" para el turismo deportivo, contribuyendo a posicionar la isla como "destino activo fuera de la temporada alta". En esta línea, eventos como la propia Ibiza Media Maratón o el Ibiza Sprint Triathlon siguen "ganando peso y atrayendo a un perfil de visitante que combina deporte, ocio y turismo".

El éxito de la prueba responde también al trabajo conjunto entre organización e instituciones, con el apoyo del Consell de Ibiza y los ayuntamientos de Ibiza y Sant Josep, que colaboran para garantizar el desarrollo del evento. En el plano deportivo, la carrera contará con un cartel de nivel. Entre los favoritos figura el keniano Meshack Kirwa Kipkurgat, reciente ganador de la Media Maratón de A Coruña con un tiempo de 1:01:12. También estarán en la salida Nickson Kiplangat, que viene de firmar 1:03:31 en Nantes, y David Kiplagat, con una mejor marca personal de 1:02:12. En categoría femenina destaca la presencia de la ugandesa Annet Chesang, que acredita un tiempo de 1:12.