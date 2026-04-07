Ibiza corre hacia un fin de semana de récord con el Santa Eulària Ibiza Marathon

Ibiza sigue consolidando su posicionamiento como destino turístico-deportivo y el Santa Eulària Ibiza Marathon volverá a ser, un año más, uno de los grandes escaparates de esta estrategia. La prueba celebrará su novena edición el próximo 18 de abril con cifras que confirman su crecimiento y su impacto en la isla. El evento roza ya los 6.500 inscritos, un "registro de récord que lo consolida como la cita deportiva más multitudinaria celebrada en Ibiza". La alta demanda ha provocado que la distancia de maratón haya colgado el cartel de completo, mientras que las pruebas de 22K y 12K afrontan sus últimos dorsales disponibles.

La propuesta se completa con el Santa Eulària Ibiza Kids Run CaixaBank, en un fin de semana "pensado para todos los públicos y que va más allá de la propia competición". Uno de los datos que explica el crecimiento de la prueba es su marcado carácter internacional. Más del 70% de los corredores proceden de fuera de España, una cifra que refuerza el papel de Ibiza como destino global dentro del calendario del running.

Un evento que impulsa el turismo

El crecimiento del Santa Eulària Ibiza Marathon no es casual. En los últimos años, la isla ha reforzado su apuesta por el "deporte y el turismo activo", y esta prueba se ha convertido en uno de los "principales pilares" de esa estrategia. En la edición de 2025, el evento reunió a miles de corredores de todo el mundo, pero su impacto "va mucho más allá de la participación". La prueba generó un impacto económico superior a los 16 millones de euros, de los cuales más de 13 millones correspondieron directamente al sector turístico.

Este volumen de actividad tiene un efecto directo sobre hoteles, restaurantes, comercios y empresas de servicios, especialmente en un momento clave para avanzar en la desestacionalización del turismo. El perfil del participante también juega un papel importante. La media de edad ronda los 40 años y, en el caso de los corredores internacionales, la estancia media en la isla oscila entre los tres y los seis días, con cerca de un 20% que supera la semana. El gasto medio total se sitúa en 1.619 euros por persona.

Proyección internacional y visibilidad

El Santa Eulària Ibiza Marathon destaca también por su impacto mediático. En la edición de 2025, la prueba generó 493 apariciones en medios de comunicación (entre prensa, radio, televisión y plataformas digitales), con un retorno publicitario estimado en más de 3,1 millones de euros, según datos de Auditmedia. A esta repercusión se suma la visibilidad en redes sociales, donde miles de participantes comparten su experiencia, proyectando la imagen de Ibiza como un destino ideal para combinar deporte, naturaleza y turismo activo.

Un fin de semana de deporte

El evento no se limita al día de la carrera. Durante todo el fin de semana se organizan diferentes actividades que convierten la cita en una "auténtica fiesta del deporte". Uno de los puntos neurálgicos es la Feria del Corredor, que se celebra en el Palacio de Congresos de Ibiza y que en la última edición reunió a más de 15.000 visitantes en solo dos días, consolidándose como un "espacio clave de dinamización económica y social".

El programa incluye además propuestas para todos los públicos, como el Santa Eulària Ibiza Kids Run CaixaBank, que reúne cada año a cientos de niños y niñas y promueve hábitos de vida saludables entre los más jóvenes.