Viento, mar y navegación nocturna en una Ophiusa a Formentera sin concesiones

La regata Ophiusa volvió a confirmar su dureza en una edición marcada por el "viento, el oleaje y la exigencia técnica" en la travesía entre Barcelona y Formentera, donde las tripulaciones tuvieron que "emplearse a fondo" para completar el recorrido. La salida se dio en la capital catalana con una previsión de viento de noroeste de unos 25 nudos, con rachas que alcanzaron los 35 y mar formada con olas de entre dos y tres metros. Unas "condiciones favorables" para poner rumbo a Formentera, pero que obligaron a un "control constante de las embarcaciones, especialmente en las planeadas y durante la navegación nocturna".

En este tipo de regatas de altura, "la autonomía, la gestión del esfuerzo y la capacidad de adaptación a las condiciones del mar resultan determinantes", y esta edición volvió a poner a prueba a patrones y tripulaciones en un "recorrido sin concesiones". A medida que la flota se aproximaba a Ibiza, la estrategia "cobró protagonismo". La mayoría de las embarcaciones optó por dejar la isla por estribor, pasando por Tagomago y los Freus, una decisión que, a la vista de los resultados, "fue clave al interpretar correctamente tanto el viento como las corrientes en ese tramo decisivo".

El Fanytas, un X-40 patroneado por Ingrid Banús, fue el primero en cruzar la línea de llegada en La Savina, a las 9.27 horas del viernes. Teniendo en cuenta que la salida se había producido el día anterior a las 10.05 horas, el tiempo invertido refleja la exigencia y el alto nivel competitivo de la prueba. Tras la compensación de tiempos, el Fanytas se adjudicó también la Posidònia de Formentera, el principal trofeo de la regata, que simboliza esta planta marina cuyas praderas están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Ningún navegante en solitario pudo terminar

En la clasificación por grupos, el dominio de esta embarcación se extendió también a la categoría de Tripulación, donde se impuso por delante del Ascata III, El X y Kelowa, estos tres del Real Club Marítimo de Barcelona. En la categoría A2, la victoria fue para el Zephyros, patroneado por Pau Domènech, también del club barcelonés, mientras que en el grupo Vintage el triunfo correspondió al Ascata III, seguido de El X y Kelowa, lo que evidenció el protagonismo del Real Club Marítimo de Barcelona en esta edición.

Las duras condiciones pasaron factura en la categoría de Solitario, donde ninguno de los participantes logró completar la regata, en una muestra más de la exigencia de la prueba. La entrega de premios se celebró en la Savina, en la carpa instalada por el Consell de Formentera, en un acto al que asistieron el conseller de Turismo, Artal Mayans, y el presidente del Real Club Marítimo de Barcelona, Alberto Díaz. Un año más, la Ophiusa reunió los "ingredientes propios de la navegación de altura: condiciones exigentes, decisiones tácticas constantes y una travesía en la que cada detalle puede marcar la diferencia".