Local Legends Ibiza participa en la Iscar Cup 2026 con dos equipos de fútbol base

Con dos equipos de categorías U10 y U11, Ibiza ha tenido representación en uno de los mejores torneos de fútbol base a nivel internacional. En esta edición 2026, el torneo, retransmitido por Marca, ha contado con la participación de equipos base del Real Madrid CF, FC Barcelona, Valencia CF, Real Betis, Sevilla FC, Villarreal CF, RCD Espanyol, RC Deportivo La Coruña, Getafe CF, RC Celta, Rayo Vallecano, UD Almería, así como de equipos internacionales como el FC Bayern München, ACF Fiorentina, SL Benfica, AAS Fresnes, y academias de tecnificación de fútbol como la Academia Toni Kroos, entre otros.

La representación de Ibiza en la Iscar Cup, que en los días previos al torneo jugó también para optimizar su preparación en la Carabanchel Cup, consiguió llegar a la Fase Plata con su equipo U11, dirigido por los técnicos Carlos Rico y Javier Pardos, enfrentándose a equipos de la talla del FC Barcelona. Por su parte, el equipo U10, dirigido por Sergio Cirio y Carlos Costa, llegó a la Fase Zafiro, midiéndose a equipos como el Villarreal y el Almería.