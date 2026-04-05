La SD Ibiza cae con honor en Sant Rafel

La SD Ibiza cayó durante la mañana de este domingo ante el Atlético Baleares por 1-3, en un encuentro que se decidió en la segunda parte y en la que los rojillos lo intentaron hasta el final. Sin embargo, un tanto de Pachón sentenció el choque y coloca a Sa Deportiva muy cerca del play off de permanencia, a falta de que el Olot dispute su encuentro.

Casañ apostó esta vez por Vargas en la delantera, escoltado por Gilbert y Montalbán en las bandas, y Andrada sustituiría al lesionado Raúl Castro en la derecha. El derbi comenzó como se podía presuponer por parte de un Atlético Baleares que buscaba el dominio del esférico desde atrás, ante una Sa Deportiva que se mantenía ordenada sin el cuero y que buscaba su oportunidad. Ésta no tardaría en llegar, después de un despeje de Bourdal que Vargas convertiría en una ocasión muy clara dentro del área tras un gran recorte y un disparo que se marchó a escasos centímetros de la portería.

La réplica llegaría cinco minutos después por parte de los mallorquines. Tovar tiró un gran desmarque por la derecha y fusiló a un Pol que estuvo muy atento para desviar a saque de esquina. Moha Keita estaba siendo el más incisivo de los visitantes, que volvieron a avisar de forma clara sobre la portería de Pol con un disparo de Miguelito dentro del área que interceptó la zaga rojilla en el último momento.

La realidad es que, si bien los balearicos monopolizaban la posesión, los hombres de Casañ mantenían sus líneas cerradas con la gran intensidad defensiva que les caracterizaba, sobre todo en el Municipal. Bover tendría en sus botas el primero de los mallorquines con un remate desviado arriba tras un gran centro raso de Miguelito, muy incisivo por la derecha.

Keita replicó el tanto inicial de Gilbert

Sin embargo, la jugada más importante de la primera parte llegaría de la forma más inesperada posible. Pablo García, cancerbero de los mallorquines, erró un pase en área propia y Gilbert estuvo muy atento para aprovechar el regalo y definir para colocar el 1-0 y convertir el Municipal en una fiesta.

Tras el tanto, llegó la mala noticia de la lesión de Moreno, que tuvo que ser reemplazado por Lorenzo Busi. Vargas, poco después, tuvo en su cabeza el segundo, pero se marchó muy por encima de la portería mallorquina. El gol pareció anestesiar a los visitantes, que presentaban más dificultades para atacar el área rojilla. Fue en este tramo cuando los esfuerzos de los balearicos antes del tanto local dieron sus frutos. Una prolongación de Bover hacia Moha Keita terminó en una fantástica volea del senegalés que igualó la contienda antes del final de los primeros 45 minutos reglamentarios. Aún quedaba todo por definir.

Remontada balearica y sentencia

La segunda mitad comenzó de la misma forma que lo hizo la primera, con otra ocasión de los mallorquines, que tuvieron el primero en la bota zurda de Serrano, aunque Pol volvió a mostrarse providencial bajo los palos.

Una vez más, los de Casañ aprovecharon las transiciones rápidas a la espalda de los balearicos para gozar de la oportunidad más clara del segundo periodo. Vargas incursionó por la izquierda para ceder el gol a Gilbert. Sin embargo, el pase fue rechazado y Vidal erró el disparo a cinco metros de la portería. Bernal avisaría también con peligro transcurrido el cuarto de hora de segunda parte, después de ejecutar un tiro libre que se marchó muy cerquita de la meta de García.

El duelo se abría cada vez más y, segundos después, Tovar replicaría con un mano a mano delante de Pol que no logró ajustar suficiente. Sin embargo, el artillero mallorquín no perdonaría una segunda vez. Keita, que estaba teniendo actuaciones más intermitentes durante la segunda parte, protagonizó una jugada espectacular por banda izquierda que terminó en una incursión en el área para descargar a un Tovar que ya tenía el gatillo preparado y que envió el balón a la red. 1-2, remontada balearica y escenario gris para los de Casañ.

El tanto, lejos de amilanar a los rojillos, insufló de orgullo a un equipo que tuvo el empate tras una gran triangulación entre Gilbert y Andrada, que terminó en un gran remate de Vargas que paró García con grandes reflejos. Sa Deportiva lo intentaba por tierra, mar y aire, pero lo que terminaría llegando sería el tercero de los mallorquines.

Pachón fusiló a Pol dentro del área a falta de dos minutos para el final y declinó la balanza para los balearicos, que se mantienen en la segunda posición de la categoría y que comprometen a la SD Ibiza a un tramo final decisivo por la permanencia.