Ibiza agranda el mito de Enrique Morcillo con su tercera corona en la Vuelta a Ibiza MTB

Ibiza ya no solo presume de tener a uno de los grandes nombres del mountain bike nacional. Desde este domingo, puede decir que cuenta con una auténtica leyenda de su deporte. Enrique Morcillo conquistó su tercera Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano y lo hizo en el escenario más simbólico posible: en casa, en la edición del 25 aniversario y ante el público que mejor conoce su trayectoria. El ibicenco, acompañado por Alberto Barroso en las filas del Scott Cala Bandida, selló una victoria histórica que le sitúa definitivamente en el olimpo de una prueba convertida desde hace años en uno de los grandes referentes del calendario internacional de MTB por etapas.

La última jornada, disputada con salida y meta en Sant Antoni, mantuvo la emoción hasta el final. Leonardo Páez y Darío Cherchi, del Leecougan Basso Factory Racing, se llevaron la etapa por apenas cuatro segundos, pero el esfuerzo no les bastó para darle la vuelta a la clasificación general. Morcillo y Barroso, que habían construido su ventaja con inteligencia y solidez a lo largo de las dos primeras jornadas, defendieron el liderato con autoridad para cerrar un triunfo tan trabajado como emotivo. La victoria del dúo ibicenco-andaluz no fue fruto de un golpe aislado, sino de una actuación muy consistente de principio a fin. Desde la etapa inaugural dejaron claro que habían llegado a esta edición con ambición y piernas.

Aun así, nada estaba sentenciado. Páez y Cherchi, grandes aspirantes a llevarse el prestigioso premio Bartolo Planells con un tercer triunfo consecutivo, salieron en la jornada final con una consigna inequívoca: atacar desde el inicio y forzar cualquier error de los líderes. Los problemas mecánicos sufridos el día anterior habían lastrado sus opciones, pero la pareja italiana no se resignó y volvió a exhibir su enorme nivel competitivo en un último pulso que elevó todavía más el desenlace de la carrera.

Un triunfo histórico

La tercera etapa respondió al guion previsto y ofreció un recorrido corto, explosivo y sin espacio para la relajación. El trazado, con inicio y final en Sant Antoni, combinó tramos rápidos, algunos de ellos junto al mar, con zonas técnicas y constantes cambios de ritmo que obligaron a los corredores a mantenerse siempre al límite. Entre los puntos más emblemáticos volvió a sobresalir el Puig d’en Serra, que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de la prueba.

La entrada en meta, en el Passeig de ses Fonts, tuvo un aire de celebración colectiva. No era solo el final de una carrera. Era la confirmación de una historia que quedará ligada para siempre al palmarés de la Vuelta a Ibiza MTB. Morcillo cruzó la línea de llegada sabiendo que acababa de firmar una de las victorias más especiales de su carrera deportiva y, seguramente, una de las más sentidas por la afición ibicenca.

«Cada año sube el nivel, pero con mi compañero era difícil no hacerlo. Estoy muy contento de haber ganado en este 25 aniversario», señaló el corredor ibicenco tras bajarse de la bicicleta. Morcillo quiso destacar además el papel decisivo de Alberto Barroso y el trabajo realizado por ambos durante todo el fin de semana. «Al final, las piernas han respondido. Salimos desde el primer día con ganas de ser líderes y ha funcionado. Hace dos semanas corrí en Sudáfrica y me ha venido bien. Estoy contento, pero casi más por Barroso, por que haya podido disfrutar de esta Vuelta y de la isla», añadió.

Mairhofer y Morath, intratables

En la categoría femenina, Sandra Mairhofer y Adelheid Morath completaron un fin de semana impecable y se adjudicaron la general con autoridad tras firmar tres etapas de enorme regularidad. La victoria parcial del último día fue para Sofía Rodríguez y Lucía González, del Nesta - MMR CX Team, que encontraron premio a su insistencia y competitividad con el triunfo en la jornada final y la segunda plaza en la clasificación absoluta femenina.

Entre los nombres propios de esta edición también sobresalió Alejandro Valverde. El exciclista murciano, actual seleccionador nacional, arrancó la Vuelta con un notable sexto puesto en la primera etapa y después apostó por un enfoque más orientado al disfrute junto a Fran Rus. Aun así, se mantuvo en la pelea y cerró la carrera con un sólido rendimiento tras completar la última etapa en 2:37:30.

Siempre sonriente, Valverde resumió el espíritu con el que vivió la experiencia: «La etapa final ha sido muy rápida, muy bien por la playa, muy divertido el recorrido. Toda la vuelta es espectacular. Hemos terminado muy bien, muy contento, ¡feliz! Gracias a Juanjo y a Bartolo, que seguro que nos está viendo. Ha sido un fin de semana increíble».

De este modo se baja el telón a una edición para el recuerdo. Tres días de competición, esfuerzo y emoción que han vuelto a demostrar que la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano es mucho más que una carrera. Es parte del patrimonio sentimental y deportivo de la isla.