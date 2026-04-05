El Castañer Yachts y el Diabolic se proclaman ganadores absolutos de La Ruta de la Sal Rumbo Ibiza

El Diabolic (Royal Belgian Sailing Club) de Glen de Brower, en la versión Barcelona, y el Castañer Yachts (RCM Sotogrande), de Iñaki Castañer, en la versión Denia, han sido los ganadores absolutos de la XXXVIII edición de la Ruta de La Sal Rumbo Ibiza tras culminar una de las ediciones más espectaculares del histórico cruce entre la Península y Baleares.

En la travesía desde Port Ginesta, el Diabolic dio una auténtica exhibición de lo que supone exprimir las polares (los números ideales de rendimiento) de un barco. La tripulación liderada por Glen de Brower, que navegaba a bordo de su Sunfast 35 con otros dos tripulantes, son expertos en diseño de velas y lo demostraron. “Estoy muy feliz, las condiciones han sido muy buenas y tomamos muy buenas decisiones. Es difícil llevar el barco a pleno rendimiento durante toda la regata y lo hemos conseguido. Hemos hecho La Ruta de la Sal cinco o seis veces y el año que viene volveremos seguro”, afirmaba el armador.

El segundo puesto del podio en la versión catalana fue para el Expresión of London (RCN Palma) de Joshua Banks, mientras que el tercer escalón lo ocupó el Atlant del Vent de David Tur (RCN Ibiza).

En la versión Denia, una leyenda de la vela española como Iñaki Castañer dio una nueva exhibición a bordo del DK 46 con el que ha competido en esta Ruta de la Sal Rumbo Ibiza. Tras 25 participaciones en la regata, Castañer ha logrado su primer triunfo absoluto en este 2026. “Quiero darle la enhorabuena a la tripulación, que es gente muy joven, con nuevos armadores que descubren este mundo, y por supuesto a la organización. Yo creo que La Ruta de la Sal ha sido una regata perfecta de condiciones, el recorrido ha sido maravilloso, además con la fortuna de la luna llena. Ha sido una regata que si pudieras diseñarla no sería tan perfecta, yo no recuerdo una regata de 24 horas tan completa como esta”.

El podio lo completaron el Vértigo (RCN Palma) de Dim In Den Hakk, que acabó en la segunda plaza, mientras que Aviador (RCM Sotogrande) de Gabriel Medem finalizó en la tercera plaza del podio.

En la Rueda de Prensa posterior al evento, el organizador de la prueba, Andrés Oliva, quiso agradecer especialmente el papel clave del club anfitrión de la llegada. “Quiero agradecer especialmente al Club Náutico de Sant Antoni su increíble esfuerzo. Acoger a 140 barcos a la vez es un milagro que solo se logra gracias a la absoluta involucración de todo el equipo del club ibicenco. Agradeció también la colaboración esencial del Real Club Náutico Denia y de Port Ginesta, puertos que acogen a la flota en las salidas de ambas versiones, y que junto a Es Nautic y a Enregata forman el cuarteto de entidades co-organizadoras de la regata.

Por su parte, Miguel Tur, concejal de turismo de Sant Antoni, mostró su apoyo al evento un año más. “Un año más, gracias por confiar en nosotros. Abrís la temporada turística, y para nosotros es un auténtico orgullo”.

Luis Gascón, capitán marítimo de Ibiza, también quiso acudir al evento para ratificar su apoyo. “Estoy muy contento porque la regata ha terminado felizmente. Velamos por la seguridad, nadie me ha llamado y eso es una maravilla. Felicito a la organización, este es un evento náutico de primera línea y es fantástico ver a todo el mundo en armonía”.

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Hay que recordar que en tiempo real los vencedores fueron el Tapioca de Jose Agnaldo Andrade en la versión Barcelona y el Plis Play de Vicente García Torres en la versión Denia, y que en la Mini Sal el triunfo fue para el Náutic Café del Mar.