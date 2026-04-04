La SD Formentera vence y ya acaricia el 'play off'

La SD Formentera suma y sigue. El cuadro rojillo sumó su cuarta victoria consecutiva durante la tarde de este sábado ante el CE Felanitx (2-0) en un encuentro que se decidió en la primera parte y que permite soñar a los de Maikel Romero con los play offs, a tan solo dos puntos, a falta de que el CE Constància dispute su enfrentamiento.

El cuadro formenterense buscaba prolongar su idilio con la victoria -cinco en los últimos siete partidos- en esta segunda vuelta y permitirse soñar con los play offs, a cinco puntos y custodiado por el CE Constància. Además, los rojillos llegaban con la vitola de ser el mejor equipo de la competición en los últimos cinco choques, empatado a 13 puntos con el Mallorca B.

El triunfo del pasado fin de semana en el feudo de la Peña Deportiva (0-1) revitalizó a un grupo que ya ha olvidado los fantasmas de la primera vuelta y que se ve como un firme candidato a los puestos de promoción de categoría. Asimismo, los pitiusos no saben lo que es perder como local este año, convirtiendo el Municipal de Sant Francesc Xavier en una auténtica fortaleza de la que ninguna escuadra sale airosa. Enfrente, llegaba CE Felanitx que, pese al valioso empate que logró sacar ante el Inter Ibiza la pasada jornada, encadena siete partidos sin conocer el triunfo.

Triunfo por la vía rápida

El choque no tardó en decantarse para el bando local. David Sanz adelantó a los formenterenses transcurridos siete minutos de partido para poner tierra de por medio en el Municipal y complicar más la situación de un frágil Felanitx. Los mallorquines no querían perderle la cara al choque. Sin embargo, poco antes de la media hora llegó el segundo zarpazo.

Josiño colocó el 2-0 que ya decantaba el marcador de forma clara para los pitiusos, cada vez más cómodos sobre el césped. Aunque los felanigenses disponían de más de una hora para intentar la igualada, lo cierto es que la SD Formentera se encuentra en su mejor momento de la temporada y no declinó en ningún momento del partido, que terminaría con este resultado.

La jornada de los pitiusos en Tercera RFEF continuará este domingo. La Peña Deportiva buscará sumar los primeros tres puntos tras la llegada de Ramiro González al banquillo blanquillo ante un Platges de Calvià que no lo pondrá nada fácil. Por su parte, el club portmanyí se desplazará hasta Mallorca para medirse al líder de la competición, el filial bermellón, en busca de dar la sorpresa y poner fin a la racha de cinco duelos sin ganar.