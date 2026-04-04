El ‘Nàutic Café del Mar’, vencedor absoluto de la Mini Sal y el ‘Adrenalín’, primero en categoría C en la Versión Denia

El velero ‘Nàutic Café del Mar’, perteneciente al Club Nàutic Sant Antoni, ha ganado la Mini Sal, uno de los recorridos que han conformado la XXXVIII edición de la Ruta de la Sal. La embarcación ha sido vencedora absoluta y también en la categoría B, con Javier Rabelo al timón y una tripulación compuesta por los regatistas de Ilca Leo Gonzato, Julia Ramón, Sophia Anderson y Maria Torres, junto al también entrenador Felipe Cornet.

El CNSA ha conquistado un total de cuatro podios, ya que el ‘Adrenalín’, patroneado por Juan Carlos Sanchís, ha sido primero de la categoría C en la versión Este; ‘Es Canaret’, de Marcos Blackstad, ha logrado la tercera plaza en la categoría B de este mismo recorrido y el ‘Mentholad’, de Adriana Kostiw, ha sido segundo de la categoría B de la Mini Sal, justo por detrás del ‘Nàutic Café del Mar’.

La Mini Sal ha sido la versión más corte de esta XXXVIII Ruta de la Sal, con un recorrido directo desde Denia de unas 60 millas y la participación de alrededor de 40 veleros. La versión Este, que también partió el jueves desde Denia, ha contado con una participación de 56 embarcaciones, con un recorrido de 117 millas, ya que antes de entrar al puerto de Sant Antoni se rodean las Pitiüses dejando las islas de Formentera, Tagomago y Eivissa a babor. El resto de naves participantes salieron del puerto de Barcelona y llegaron a la isla de forma directa, tras un recorrido de 140 millas.

La prueba ha estado marcada por la "mala mar", aunque la intensidad del viento ha permitido que la regata "fuera rápida", llegando las primeras embarcaciones a los pantalanes del CNSA en la madrugada del jueves al viernes. Cabe recordar que este sábado, entre las 15 y las 18 horas, se producirá la puesta en el agua de las embarcaciones autónomas no tripuladas de La Micro Ruta de la Sal, realizándose varias pruebas, y mañana, domingo de Pascua, se celebrará la gran regata de exhibición de navegación autónoma, entre las 12 y las 14 horas.

Esta XXXVIII edición de la Ruta de la Sal ha traído a un millar de regatistas a la bahía de Portmany durante estas vacaciones de Semana Santa. El CNSA colabora con la Ruta de la Sal desde el año 2009, aportando amarres y la infraestructura necesaria para albergar la meta de una prueba tan importante como ésta.