Morcillo y Barroso consolidan su liderato en la etapa reina de la Vuelta a Ibiza MTB

La XXV Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano avanza con un gran éxito y cada vez está más cerca de definir a sus vencedores. La competición ha vivido este sábado su jornada más exigente con una etapa reina de 86,6 kilómetros entre Santa Eulària y Sant Antoni que volvió a poner a prueba al pelotón internacional. Un recorrido rompepiernas, técnico y espectacular que empezó a definir la clasificación general y que terminó con un nuevo golpe de autoridad de Enrique Morcillo y Alberto Barroso, cada vez más líderes de la carrera.

La pareja del Scott Cala Bandida firmó una actuación sólida y muy inteligente para reforzar su posición al frente de la general. Supieron gestionar el desgaste de una etapa extremadamente selectiva y aprovechar los problemas mecánicos de sus principales rivales para abrir una diferencia importante. Tras dos jornadas, lideran la clasificación con un tiempo acumulado de 6:21:45, seguidos por Leonardo Páez y Darío Cherchi, a 2 minutos y 39 segundos, mientras que Stefano Gerbaz y Diego Rosa ascienden a la tercera posición a 3:33.

El podio de la segunda etapa de la Vuelta a Ibiza MTB / Jon Izeta y Josito Gomez

El recorrido, considerado el más duro de esta edición especial del 25 aniversario, arrancó con el exigente paso por el Alto de Cala San Vicente, primer gran punto de selección del día. A partir de ahí, la carrera se adentró en tramos técnicos como Benirràs y el entorno del Port de Sant Miquel. En la segunda mitad, el desgaste acumulado y la sucesión de ascensos en el oeste de la isla, con enclaves clave como Santa Inés, Cala Salada o el técnico Camí de sa Talaia, terminaron por romper definitivamente el grupo de cabeza.

Páez y Cherchi vuelven a sufrir problemas mecánicos

Uno de los momentos decisivos de la jornada llegó con los problemas mecánicos del equipo Leecougan Basso Factory Racing, principal amenaza para el liderato. Darío Cherchi sufrió una avería en la tija del sillín cuando rodaban junto a los líderes, un contratiempo que condicionó por completo su rendimiento en el tramo final. «Íbamos bien, con los líderes en cabeza, pero en toda la última parte de la etapa se me ha estropeado la tija. Es el mismo problema de ayer y pensábamos que lo habíamos solucionado, pero no ha funcionado», explicaba el ciclista en meta.

Su compañero, Leonardo Páez, detallaba la dificultad añadida: «El sillín de Darío se quedaba abajo. Ha tenido que hacer unos 25 kilómetros así y no es nada sencillo». Este incidente ha dejado a la dupla prácticamente sin opciones de luchar por la victoria final a falta de la última etapa.

Salida del pelotón en la segunda etapa Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano / Jon Izeta y Josito Gomez

La dureza del recorrido también provocó cambios en las posiciones de honor. La pareja del Klimatiza Orbea Team, que ocupaba la tercera plaza tras la primera jornada, no pudo mantener el ritmo en esta etapa y cayó del podio provisional. En su lugar, Gerbaz y Rosa escalaron posiciones gracias a una actuación constante, consolidándose como una de las duplas más regulares del pelotón.

«Salir con el maillot de líder en casa me ha hecho muy feliz»

Morcillo, por su parte, valoró positivamente la jornada, aunque se mostró prudente de cara al desenlace final: «Se nos ha dado bien, pero la victoria general no está garantizada. Hay mucho nivel, cada año es más difícil ganar aquí». El ibicenco también destacó el componente emocional de liderar la prueba en la isla: «Salir con el maillot de líder en casa me ha hecho muy feliz. Mañana iremos a por todas, sería muy especial ganar en este 25 aniversario en mi tierra».

En la categoría femenina, Sandra Mairhofer y Adelheid Morath volvieron a mostrarse intratables. La pareja marcó el ritmo desde los primeros kilómetros y cruzó la meta con un tiempo de 4:15:28, consolidando su liderato tras dos etapas impecables. «Todavía no es momento de celebrar. Mañana saldremos a disputar la etapa porque cualquier cosa puede ocurrir», advertía Mairhofer.

Por detrás, Sofía Rodríguez y Lucía González se mantuvieron firmes en la persecución, sin perder contacto con las líderes y confirmando su candidatura al podio final. La regularidad del Nesta-MMR CX Team sigue siendo una de las claves en la lucha por las posiciones de honor. El podio provisional lo completan Carmen Martín y María Isabel Felipe, del Conway CDC Trujillo.

Contador, encantado con la isla

Más allá de la competición, la jornada volvió a contar con la presencia destacada de Alberto Contador, uno de los grandes nombres de esta edición conmemorativa. El madrileño continúa sumando experiencia en su debut en mountain bike y dejó buenas sensaciones tras completar las dos primeras etapas. «Ha sido una etapa muy bonita, la he disfrutado muchísimo. He aprendido una barbaridad estos días», explicaba.

Contador, que ha compartido recorrido con figuras como Óscar Pereiro o Carlos Coloma, destacó la exigencia técnica de la prueba: «Aquí todo pasa por saber gestionar el esfuerzo. No es tanto potencia, sino técnica y experiencia». Además, valoró muy positivamente su paso por la isla: «Ibiza es un sitio espectacular. Me ha gustado mucho la experiencia y no descarto repetir».

Con las diferencias ya marcadas tras la etapa reina, la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano afronta este domingo su jornada final, más corta pero intensa, con salida y meta en Sant Antoni. Allí se decidirá la clasificación general de una edición histórica que culminará con una gran celebración popular para conmemorar los 25 años de legado de Bartolo Planells.