Kai Johnson lidera a un voraz Class Sant Antoni

Los grandes equipos se ven con su capacidad de reacción tras una importante derrota. Si el Class Sant Antoni perdió un partido clave frente al Amics Castelló en la pasada jornada, este sábado mostró personalidad y buen hacer para vencer, con mucha autoridad, al CB Zaragoza (94-66) en el partido jugado en el Pabellón Siroko Sa Pedrera.

El triunfo permite al equipo entrenado por Josep Maria Berrocal reforzar el segundo puesto del Grupo Este de Segunda FEB. La primera plaza aún no está perdida, aunque el Amics Castelló seguirá al frente (con una victoria de margen) tras doblegar al Bueno Arenas Albacete por 45-73. Restan dos encuentros de fase regular y puede pasar de todo aún.

Los ibicencos hicieron su trabajo, liderados por un descomunal Kai Johnson, que firmó su mejor actuación desde que es jugador del bloque ibicenco. Acabó con 36 de valoración, gracias a que sumó 30 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias. Brillante. Estuvo escoltado por un excelente Rodri Gómez (16 puntos) y un buen Emil Stoilov (13 puntos). Johnatan Zhao, con 17 puntos, fue el artillero de los visitantes, que con la salvación ya matemática hace días intentan entrar en el play-off para subir de categoría.

El primer cuarto fue muy igualado, con una batalla de triples entre ambos conjuntos. Los isleños llegaron a marcharse 12-6 en el marcador, pero Zhao amargó al Class desde los 6,75 metros. Una canasta suya de tres volvió a acercar a los aragoneses a la pelea (12-9), que se fueron hasta el 12-11 con dos puntos de Eduard Gatell. Todo siguió muy parejo, en un periodo que fue un ir y venir, donde los ataques se impusieron a las defensas. Tras diez minutos, el marcador reflejaba un ajustado 22-18 a favor de los de Berrocal.

El decorado cambió en el segundo acto. Los azules apretaron los dientes atrás y el Zaragoza ya no veía aro con tanta facilidad y acierto. Entre Johnson y Gómez se echaron el equipo a las espaldas y el Sant Antoni empezó a despegar. Un triple del gallego fijó el 34-26. Luego el estadounidense forzó una falta y el entrenador visitante, Toño Martín, pidió tiempo muerto. En la reanudación, Johnson metió uno de los libres y luego dos puntos más (37-26).

Gómez siguió arrollador y cinco puntos consecutivos suyos establecieron un +16 para los portmanyins (42-26). El Class empezaba a mandar con claridad, pero un empujón final de los visitantes dejó las cosas en 45-32. Entre Johnson (10) y Gómez (13) llevaban 23 puntos, algo más de la mitad de su conjunto.

Johnson siguió de dulce en el tercer cuarto. Dio un clínic de tiro exterior para empezar a vislumbrar el sendero de la victoria. Con un triple suyo descomunal el Class se fue hasta el 65-44, que pasó a ser un 67-44 con dos libres encestados por Stoilov, muy activo en el tramo final del choque. El partido estaba completamente roto. Otros tres puntos de Johnson sobre la bocina cerraron el episodio con el 74-46.

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El último acto sobró. Hubo una colección de mates, canastas de todo tipo y felicidad para cerrar un triunfo sin paliativos (94-66). La próxima parada será en la pista del Oca Global Salou. Objetivo: presionar al Amics Castelló hasta el final. Esto no ha acabado.