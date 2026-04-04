El ibicenco Carlos Roselló cierra el Princesa Sofía con un bronce

El regatista ibicenco Carlos Roselló, representante del Club Náutico Ibiza, ha completado su participación en el 55º Trofeo Princesa Sofía, disputado en Mallorca, firmando una "destacada actuación" en una de las citas más exigentes de la vela olímpica internacional.

Roselló finalizó en una meritoria tercera posición en el grupo bronce, tras la disputa de un total de diez pruebas, en las que mostró una "evolución constante" a lo largo del campeonato. Sus mejores resultados parciales fueron dos segundos puestos en las mangas dos y cuatro del grupo bronce, evidenciando su competitividad dentro de una flota de alto nivel.

En la clasificación final, el regatista del Club Náutico Ibiza concluyó en el puesto 128º, en un evento que reunió a más de 200 embarcaciones en la clase Ilca 7 de 56 nacionalidades en la bahía de Palma. En lo más alto del podio, el australiano Matt Wearn se proclamó campeón tras dominar la clasificación desde las primeras jornadas. El segundo puesto fue para el británico Michael Beckett, mientras que el tercer lugar lo ocupó su compatriota Elliot Hanson, completando un podio de máximo nivel internacional.

"Balance positivo"

Esta actuación supone un "balance positivo" para Roselló en su regreso al Trofeo Princesa Sofía, donde disputaba su décima participación, consolidando su experiencia en el circuito internacional. La competición, que inaugura el Sailing Grand Slam 2026, ha vuelto a reunir a la "élite mundial de la vela olímpica" en Mallorca, siendo una "referencia clave" en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con este resultado, el Club Náutico Ibiza mantiene su presencia en el panorama internacional, reafirmando su apuesta por el desarrollo deportivo y la proyección de sus regatistas en competiciones de máximo nivel.