Examen de la SD Ibiza por la permanencia en Sant Rafel

Se avecina derbi balear en el Municipal de Sant Rafel. La SD Ibiza afrontará un exigente duelo ante el Atlético Baleares este domingo a las 12 horas en el encuentro correspondiente a la jornada 30 del Grupo 3 de Segunda RFEF. Solo restan cinco jornadas y los ibicencos necesitan sumar para dar un paso más hacia la salvación y no preocuparse por un play off de permanencia que ahora mismo se ubica a tan solo dos puntos.

Y es que el conjunto que dirige Raúl Casañ está recuperando poco a poco las grandes sensaciones que vivió a finales del año pasado, manteniéndose sólido como local y peligroso como visitante. Aunque, una vez más, los pitiusos volvieron a desaprovechar la renta que conservaban en los últimos minutos del partido del otro día en Girona, lo cierto es que todo punto es bueno a estas alturas de la temporada.

En la provincia catalana se volvió a ver una escuadra que no se amilana ante ningún equipo de la categoría y que sabe sufrir en los campos más difíciles. Asimismo, la vuelta de piezas clave como Fernando Vargas y el hecho de que varios jugadores importantes ya hayan salido de la enfermería ha acrecentado el nivel de una plantilla que ahora puede afrontar el tramo final de la temporada con gran parte de sus efectivos.

Sa Deportiva, un mes sin perder

«Los rivales son potentes y también juegan. Cuando uno va con el marcador ajustado, se dedica a defender y, cuando se vuelcan, nos cuesta un poco», explica Casañ sobre los empates que el cuadro rojillo ha recibido ante varios equipos de la categoría en los minutos de descuento. Sin embargo, el técnico se muestra optimista: «Más allá de esos puntos que podríamos tener en el bolsillo, el equipo se está mostrando fuerte y preparado», apunta.

La realidad es que los isleños encadenan tres partidos sin conocer la derrota y llevan un mes sin perder -ante el Barbastro, el 8 de marzo-, por lo que afrontará el duelo frente al Atlético Baleares con la confianza de un equipo que quiere volver a convertir el Municipal de Sant Rafel en un fortín.

Sin embargo, enfrente estará el segundo mejor equipo de la competición y uno de los que en mejor forma se encuentra. El Atlético Baleares, ubicado en la segunda posición con 51 puntos, solo ha perdido un encuentro de los últimos ocho y llega a Ibiza con el objetivo de asegurar los play offs. «Va a ser un partido duro y, si queremos certificar la permanencia, necesitamos sumar de tres», considera Casañ, que confía en que el equipo «se va a mostrar bien y está preparado para ello».

La SD Ibiza tendrá la posibilidad de acercarse a la salvación este domingo en uno de los derbis baleares más emocionantes que se pueden presenciar actualmente en Segunda RFEF. Un triunfo alejaría a los de Casañ del play off de permanencia y supondría un paso más hacia la ansiada permanencia un año más en la categoría.