Morcillo y Barroso golpean primero en la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano

El 25 aniversario de la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano arrancó este viernes con una primera etapa de gran nivel, con numerosos rostros conocidos del deporte nacional y un recorrido exigente que se saldó con triunfo local. El ibicenco Enrique Morcillo y Alberto Barroso fueron los más fuertes en la jornada inaugural y se hicieron con la victoria tras mantenerse sólidos en la parte final del trazado. En la categoría femenina, Sandra Mairhofer y Adelheid Morath, del Leecougan Basso Factory Racing, confirmaron su condición de aspirantes con una gran actuación que les permitió imponerse con claridad.

Los favoritos empezaron a mostrar sus cartas desde los primeros kilómetros. La etapa inaugural, completamente nueva dentro del recorrido de la prueba, propuso a los participantes 76 kilómetros y 1.700 metros de desnivel positivo, con salida a los pies de Dalt Vila y un perfil diseñado para endurecer la carrera desde el principio. El itinerario combinó velocidad, tramos técnicos y una de las ascensiones más representativas del día, la subida a las antenas de Sant Llorenç, con rampas de hasta el 20% que terminaron por marcar diferencias.

Morcillo y Barroso llegan a línea de meta / JA RIERA

En ese contexto, Morcillo y Barroso supieron leer mejor que nadie el desarrollo de la carrera. Ambos se mantuvieron bien colocados dentro del amplio grupo cabecero que se formó en los compases iniciales y esperaron su oportunidad. Esta llegó tras un contratiempo mecánico sufrido por los bicampeones Héctor Leonardo Páez y Darío Cherchi, una incidencia que la pareja española aprovechó para lanzar un ataque definitivo y abrir una renta suficiente hasta la línea de meta.

«De momento, todo ha salido según el plan»

El movimiento resultó decisivo. Morcillo y Barroso cruzaron primeros con un tiempo de 2:53:22 y dieron el primer golpe de autoridad en esta edición tan especial de la Vuelta a Ibiza. El resultado no solo les otorgó el triunfo parcial, sino también una ventaja importante de cara a la segunda etapa, considerada la jornada reina de la carrera y prevista para este sábado con salida en Santa Eulària, municipio natal de Morcillo.

Tras la llegada, el ibicenco se mostró satisfecho por el rendimiento del equipo y por el cumplimiento del plan previsto: «De momento, todo ha salido según el plan. Al principio, éramos un grupo de unos 20, pero en una bajada nos hemos colocado delante. Luego hemos visto los problemas de Leonardo y Darío y hemos apretado hasta la meta». Barroso, por su parte, incidió en el gran desempeño que ha tenido la pareja a lo largo de la primera etapa: «Estamos en forma. Enrique conoce muy bien los recorridos y hoy me he encontrado muy bien», señala.

Clasificación de la primera etapa y general provisional masculina: Enrique Morcillo y Alberto Barroso Gómez, 2:53:22; Héctor Leonardo Páez León y Darío Cherchi, 2:54:19; Luis Francisco Pérez Martínez y Sebastian Gesche, 2:54:20.

Pese al percance, la dupla formada por Leonardo Páez y Darío Cherchi logró minimizar daños y conservar intactas sus opciones de pelear por la clasificación general. Los corredores del Leecougan Basso Factory Racing concluyeron la etapa en segunda posición con un crono de 2:54:19, apenas 57 segundos por detrás de los líderes, lo que les mantienen plenamente en la pelea a falta de dos jornadas por disputarse.

Valverde, uno de los protagonistas de la carrera

Muy cerca de ellos finalizaron Luis Francisco Pérez y Sebastian Gesche, terceros con un tiempo de 2:54:20, a solo un segundo de la segunda plaza. La igualdad entre los principales aspirantes quedó patente en una primera etapa que, además de espectáculo, dejó claro que la carrera volverá a decidirse por detalles.

Uno de los nombres propios de la jornada fue también el de Alejandro Valverde, que compartió protagonismo dentro del grupo de cabeza junto a Fran Rus. El exciclista murciano, que sigue mostrando un carácter competitivo intacto, valoró la dureza del recorrido y la exigencia técnica de una etapa que no concedió tregua: «Ha sido una etapa muy técnica y exigente. En la bajada se me han ido un poco, pero hemos recuperado. El recorrido es precioso, aunque muy duro. Hay mucho nivel, pero intentaremos luchar por alguna etapa». La pareja murciana firmó un meritorio 2:58:41 en esta primera jornada.

Morath y Mairhofer se coronan en el femenino

En la competición femenina, la victoria se la llevaron Adelheid Morath y Sandra Mairhofer, que ya habían sido segundas en la general de 2025 y que este año han comenzado con la firme intención de dar un paso más. Desde los primeros kilómetros marcaron un ritmo sólido y constante, lo que les permitió abrir hueco sobre sus rivales y controlar la carrera con autoridad. Su tiempo en meta, 3:25:53, les sitúa como primeras líderes de la prueba.

Clasificación de la primera etapa y general provisional femenina: Adelheid Morath y Sandra Mairhofer, 3:25:53; Sofía Rodríguez Revert y Lucía González Blanco, 3:30:33; Celina Carpinteiro y Marta Branco, 4:01:33.

Tras la etapa, Mairhofer destacó la satisfacción del equipo por el rendimiento ofrecido este viernes: «Estamos muy contentas. Apenas hemos visto a nuestras rivales y hemos decidido tirar. La etapa era muy bonita y nuestro objetivo es ganar», apuntó.

La segunda posición femenina fue para Sofía Rodríguez y Lucía González, del Nesta-MMR CX Team, que completaron una actuación muy consistente para detener el cronómetro en 3:30:33. La pareja se mantuvo siempre en disposición de pelea y confirmó su gran estado de forma.

Tras la meta, González destacó la gran compenetración que tienen ambas ciclistas y que les la llevado a lograr el segundo puesto: «Ha sido una etapa más rápida que otros años. Llevamos tiempo compitiendo juntas y eso se nota. Sabemos que no será fácil, pero vamos a pelear». El tercer puesto de la jornada y de la general provisional recayó en Celina Carpinteiro y Marta Branco, que finalizaron con un tiempo de 4:01:33.

La segunda etapa, prevista para este sábado, aparece en el horizonte como el gran punto de inflexión de la carrera. Serán 85 kilómetros y 2.300 metros de desnivel positivo en la jornada más larga y exigente de las tres, un recorrido diseñado para romper definitivamente la general y examinar a fondo la resistencia, la estrategia y la capacidad de gestión de todos los aspirantes al podio. Queda todavía mucho por decidir, pero la carrera ya tiene a sus primeros líderes y una certeza compartida: nadie regalará nada en el camino hacia el podio final del domingo en Sant Antoni.