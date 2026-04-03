Sant Antoni recibe a los primeros grandes vencedores de La Ruta de la Sal

La Ruta de la Sal Rumbo Ibiza ya tiene a sus primeros grandes protagonistas tras la llegada durante la madrugada de este viernes a Sant Antoni de los vencedores en tiempo real de la 38ª edición. El 'Tapioca', en la Versión Barcelona, y el 'Plis Play', en la Versión Denia, fueron los más rápidos en completar la travesía hasta la isla, en una edición marcada por la dureza del recorrido y rachas de viento de hasta 25 nudos.

La llegada a Ibiza dejó una de las imágenes más destacadas de esta edición con el espectacular duelo entre el 'Tapioca', armado por José Agnaldo Andrade, y el 'Gymir', de Manel Codina. Ambos grandes veleros pelearon por el liderato desde la salida en Port Ginesta, en una pugna que terminó resolviéndose a favor del 'Tapioca' gracias a su mejor rendimiento con vientos portantes en el tramo final hacia la isla.

El barco vencedor cruzó la línea de meta en Sant Antoni con un tiempo de 13 horas, 57 minutos y 53 segundos, firmando además su segunda victoria consecutiva en tiempo real en la regata. La embarcación se quedó a menos de una hora del récord que mantiene el 'Caro' desde 2015.

Vicente García, el más laureado de la Ruta de la Sal

En la salida desde Dénia, el protagonismo volvió a recaer sobre una de las grandes sagas de la historia de la prueba. Vicente García amplió su leyenda al sumar su octavo triunfo en tiempo real como armador del 'Plis Play', consolidándose como el más laureado de La Ruta de la Sal. La victoria refuerza además el peso simbólico de esta regata para una tripulación muy vinculada a Ibiza y a una de las citas náuticas más emblemáticas del Mediterráneo.

La isla también tuvo presencia destacada en la Mini Sal, la versión corta de la ruta desde Dénia, donde el 'Náutic Café del Mar', bajo el gallardete del Club Nàutic Sant Antoni, logró la victoria absoluta. El podio lo completaron el 'Emily of Cowes' y el 'Mini Plis Play', armado por Isabel García, hija de Vicente García.

La clasificación absoluta final de esta XXXVIII edición se conocerá este sábado, una vez que todas las embarcaciones completen el recorrido y se aplique la compensación por rating. A mediodía de este viernes todavía quedaban una veintena de barcos por llegar a Ibiza entre ambas versiones. Con Sant Antoni como gran punto de llegada, La Ruta de la Sal vuelve a situar a Ibiza en el centro de la vela de altura, reafirmando el atractivo deportivo y simbólico de una regata que cada año convierte la isla en meta y referencia de la vela nacional.