El Class Sant Antoni busca ganar al Zaragoza para seguir pensando en el liderato

El Class Bàsquet Sant Antoni no pierde todavía la esperanza de ser primero del Grupo Este de la Segunda FEB. Mientras las matemáticas no digan lo contrario, el bloque pitiuso peleará por entrar en la mejor posición posible en el play-off de ascenso a Primera FEB. Los campeones de cada conferencia se lo jugarán en una eliminatoria a doble vuelta, por lo que el equipo ibicenco no quiere renunciar a esa opción mientras tenga posibilidades. Por eso, este sábado no puede fallar frente al CB Zaragoza en el Pabellón Siroko Sa Pedrera (19.30 horas / LaLiga+). Primero, los isleños deben hacer su trabajo, pero después necesitan el pinchazo de un Amics Castelló que les arrebató el liderato el pasado domingo.

Pero los castellonenses, que sufrieron para llevarse un igualadísimo partido, tendrán este fin de semana un compromiso muy complicado frente al Bueno Arenas Albacete, el tercero en discordia que también quiere ser primero. El Amics visitará la cancha de los manchegos desde las 19 horas de este sábado. Ahí estarán también muchas de las miradas de la afición del Class, que tiene como reto imponerse en los tres partidos que quedan en la fase regular para meter presión hasta el final a los de la Comunitat Valenciana, a los que les tiene ganado el basket-average particular. Es decir, que en un hipotético caso de empate a victorias, los ibicencos se llevarían el gato al agua.

El conjunto entrenado por Josep Maria Berrocal se aplica la filosofía del partido a partido. Debe cumplir y luego esperar acontecimientos. “Volvemos a jugar a casa y lo hacemos contra un gran equipo, que nos ganó fuera de casa muy bien. Tienen muy buenos jugadores, experiencia y mucho talento. Tienen infinidad de recursos y son un grandísimo equipo, lo que nos obligará a dar lo mejor de nosotros mismos los cuarenta minutos”, manifestó el preparador de los portmanyins, quien espera que, tras la derrota sufrida en Castellón, su equipo reaccione “con las ganas, el orgullo y la ilusión de seguir creciendo”.

Manifestó, también, que este partido frente al Zaragoza “es muy importante” para refrendar la “identidad” de su escuadra. “Nos centramos en cada partido y en hacerlo lo mejor posible. Y cuando es así estás más cerca de la victoria”, declaró, para también añadir que necesitan de la afición en este tramo final y decisivo de la temporada. “Con las fiestas no sé cuánta gente vendrá, pero los que lo hagan serán bien recibidos. Porque necesitamos de nuestra gente. Y a seguir sumando porque cada vez queda menos para el play-off", terminó diciendo Berrocal.