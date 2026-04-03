La 10K Ibiza-Platja d’en Bossa roza los 400 inscritos un mes y medio después de la última edición

La 10K Ibiza-Platja d’en Bossa afronta con éxito la edición del año que viene. Un mes y medio después de la última carrera, la competición roza ya los 400 inscritos, en la que es la recta previa a un nuevo cambio de tarifa en las inscripciones de su séptima edición, que se celebrará el 7 de febrero de 2027. La organización ha informado de que, una vez se alcancen los 500 dorsales, el precio pasará automáticamente de 18 a 20 euros.

La cita llega reforzada tras el éxito de la última edición, en la que acogió el Campeonato de España de 10K en ruta, y se ha consolidado como una de las pruebas deportivas y turísticas más destacadas del calendario nacional. Además, presume de ser la carrera más rápida de la historia de Baleares gracias a las marcas logradas por Benson Kiplangat (27:18) y Miriam Chebet (30:40).

Límite previsto de 2.000 corredores

La organización espera reunir a más de un millar de corredores llegados de fuera de la isla, atraídos por un circuito llano, al nivel del mar y pensado para favorecer grandes registros, además de por el atractivo de Ibiza como destino para disfrutar de un fin de semana deportivo en temporada baja.

Este incremento forma parte de un sistema escalonado que contempla nuevas subidas a partir de los 800 participantes y hasta completar el límite previsto de 2.000 corredores, con el objetivo de premiar a quienes formalicen antes su participación.

Declarada prueba de interés turístico por el Consell d’Eivissa, la 10K Ibiza-Platja d’en Bossa cuenta también con el apoyo del Govern de les Illes Balears a través del Impost de Turisme Sostenible, dentro de su apuesta por el deporte como herramienta para alargar la temporada turística en la isla.