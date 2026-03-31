Atletismo
La Santa Eulària Ibiza Marathon rompe la barrera de los 6.000 participantes y marca un nuevo hito
La prueba refuerza su posicionamiento como el evento deportivo más multitudinario de la historia de la isla con un modelo que proyecto biza como destino turístico - deportivo
El Santa Eulària Ibiza Marathon ya ha superado los 6.000 inscritos a falta de tres semanas para su celebración, prevista para el sábado 18 de abril. Una cifra que sitúa a la prueba en disposición de batir un nuevo récord de participación y que confirma su consolidación como el "evento deportivo más multitudinario de la historia de Ibiza". El crecimiento "no es casual", ya que la organización trabaja en un modelo de carrera que "apuesta por evolucionar de forma sostenible, cuidando cada detalle de la experiencia del participante y manteniendo los estándares de calidad que la definen".
Sold out en maratón, últimas plazas en 22K y 12K
Con un programa de competiciones en tres distancias (maratón, 22K y 12K) y las ya tradicionales carreras infantiles, el Santa Eulària Ibiza Marathon ultima la recta final del plazo de inscripción. La distancia reina ya colgó hace días el cartel de completo, mientras que la 22K y la 12K ofertan ya sus últimas plazas disponibles. A nivel global, el carácter internacional vuelve a ser uno de los "grandes pilares" del evento. Y es que más del 70% de corredores llegarán desde fuera de España, fortaleciendo el "posicionamiento de Ibiza como destino turístico-deportivo" y afianzando el "atractivo del Santa Eulària Ibiza Marathon como la meta soñada por atletas de todo el mundo".
3 distancias, 3 fiestas Run and Feel
El Santa Eulària Ibiza Marathon no se entiende "solo desde lo deportivo". La prueba ha sabido construir una "identidad propia basada en la experiencia", y este año la refuerza con un concepto claro: tres distancias, tres fiestas. Tras cruzar la línea de meta, la jornada continuará en tres espacios emblemáticos de la isla como Teatro Pereyra, Keeper Ibiza y Las Dalias. Tres ambientes diferentes que serán las sedes de la Fiesta Run and Feel 2026 y que conectan con la "esencia de Ibiza".
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