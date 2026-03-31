25 años de historia y un cartel de leyenda para la Vuelta a Ibiza MTB

La Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano ya está en marcha. Y no es una edición cualquiera. La prueba ibicenca celebra su 25 aniversario con una puesta de largo en la plaza de la Catedral de Ibiza que dejó claro que esta carrera es mucho más que ciclismo. Instituciones, patrocinadores y grandes nombres del MTB respaldaron una cita que sigue creciendo sin perder su esencia. Los cinco ayuntamientos de la isla y el Consell de Ibiza arroparon un evento que se ha convertido en una de las grandes referencias deportivas de Ibiza.

Pero si algo marcó el acto fue el recuerdo de Bartolo Planells. Su legado sigue muy presente en una prueba que, un cuarto de siglo después, mantiene intactos sus pilares: innovación, compromiso social y pasión por el mountain bike. En ese sentido, el director de la prueba, Juanjo Planells, puso en valor el camino recorrido y el futuro de la carrera, mientras que desde los patrocinadores también se subrayó la dimensión del evento. Bruno Prieto, Country Manager de Shimano Iberia, destacó el carácter especial de la cita: “Ibiza es una ocasión para compartir mi pasión con la familia, no les importa venir a la isla a pasar la Semana Santa”.

En la misma línea, Lucas Suárez, director de alianzas estratégicas de Siroko, incidió en la identidad única de la prueba: “Es la combinación perfecta entre historia, futuro y una comunidad increíble”. Más allá del plano deportivo, la Vuelta mantiene su fuerte componente social. La presencia de APAAC volvió a evidenciar el compromiso de la organización con la isla. Su presidenta, Maribel Martínez, agradeció el apoyo recibido y anunció una cena solidaria el próximo mes de octubre para seguir impulsando la labor de la asociación. Además, la prueba sigue avanzando en sostenibilidad de la mano de Herbusa, reforzando su impacto más allá de la competición.

Un cartel de auténtico lujo

Si algo define esta edición es el nivel. La Vuelta reunirá a referentes del MTB como José Antonio Hermida, David Valero o Carlos Coloma, consolidándose como una de las grandes citas del calendario. Pero el gran foco estará en el debut de Alberto Contador en la prueba ibicenca, donde competirá formando pareja con Óscar Pereiro. Un estreno que eleva aún más el nivel de una edición ya de por sí histórica.

Junto a ellos, nombres como Morcillo, doble ganador de la prueba, o el propio Hermida, que competirá en categoría mixta junto a Anna Jordens, prometen espectáculo. El propio Hermida resumió a la perfección el espíritu de la carrera: “Esta prueba ha creado algo muy especial. Aquí hay tiempo para competir, pero también para disfrutarla”. Y añadió, fiel a su estilo: “Yo soy más de la post etapa y aquí se disfruta mucho”.

Tres etapas para marcar diferencias

En lo deportivo, la edición del 25 aniversario llega con novedades importantes. La primera etapa será inédita: 76 kilómetros y 1.700 metros de desnivel con salida desde los pies de Dalt Vila y paso por la subida a las antenas de Sant Llorenç. La segunda jornada será la etapa reina, con 85 kilómetros y 2.300 metros de desnivel, diseñada para romper la carrera. La tercera, lejos de ser un trámite, volverá a exigir al máximo con 62 kilómetros y 1.470 metros de desnivel, con ascensiones clave como el Puig d’en Serra.

Mucho más que una carrera

La Vuelta volverá a poner el foco en el Gran Premio Bartolo Planells, uno de los símbolos de la prueba. Este año, una de las parejas favoritas será la formada por Leonardo Páez y Darío Cherchi, que aspiran a lograr su tercera victoria consecutiva. Además, la cita seguirá siendo un escaparate para historias que van más allá del cronómetro, con la participación de ciclistas en categoría adaptada y el impulso al ciclismo base, que contará con jornadas de tecnificación.

José Antonio Hermida, implicado también en esta iniciativa, destacó la importancia de estos referentes: “Todos los jóvenes necesitan un espejo en el que mirarse”. El 25 aniversario contará también con un documental conmemorativo que recogerá la historia de una prueba que ha sabido construir algo único: una comunidad. El cierre institucional dejó otra frase que resume el sentimiento que rodea a la Vuelta. El alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, no dudó en reivindicar su dimensión: “Tenemos la mejor vuelta por etapas del mundo. La Vuelta no va a ir al Tour, que venga el Tour a la Vuelta”. Historia, identidad, élite deportiva y un legado que sigue creciendo. La Vuelta a Ibiza MTB alcanza los 25 años más viva que nunca.