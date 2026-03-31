El ibicenco Toni Roig se queda a un punto del oro en el Gran Premio de España de Campo

El arquero ibicenco Toni Roig firmó una actuación de alto nivel en el II Gran Premio de España de Campo, disputado el pasado 29 de marzo en Navaluenga (Ávila), donde logró una brillante segunda posición en la categoría de arco recurvo masculino. El deportista de S’arc d’Eivissa se mantuvo durante toda la competición en los puestos de cabeza, mostrando una gran regularidad y precisión en cada recorrido. Su solidez le permitió meterse en la lucha por el oro, en una final muy igualada que se resolvió por mínimos detalles.

De hecho, el triunfo se decidió en una flecha de desempate, en la que Roig se quedó a tan solo un punto del primer puesto, en un desenlace que refleja el altísimo nivel competitivo de la prueba. Este resultado confirma el gran momento de forma del arquero ibicenco y supone, además, un nuevo impulso para el tiro con arco en la isla, donde clubes como S’arc d’Eivissa continúan consolidando el crecimiento de esta disciplina.