La ibicenca Inés Altamira impulsa sus II Jornadas de Tecnificación en Kiko Serra

La ibicenca Inés Altamira vuelve a casa para seguir dejando huella. La futbolista, actualmente en el Deportivo Alavés y con experiencia en clubes como Levante, Espanyol, EDF Logroño o Deportivo Abanca, organizará del 16 al 20 de junio las II Jornadas de Tecnificación, que se celebrarán en el campo municipal Kiko Serra. Las inscripciones tendrán un coste de 80 euros para las 20 primeras plazas y de 90 para el resto de jugadores, y están ya abiertas en la página web de la PE Sant Jordi.

Tras la buena acogida de la primera edición, la zaguera pitiusa repite iniciativa con un campus dirigido a chicos y chicas de entre 7 y 17 años, enfocado tanto al "desarrollo futbolístico como a la formación en valores". El objetivo de estas jornadas es claro: mejorar los aspectos técnicos y tácticos de los participantes, pero también incidir en valores clave dentro del deporte como el esfuerzo, el compañerismo o la disciplina, pilares fundamentales en la trayectoria de la propia Altamira en el fútbol profesional.

El formato del campus, con plazas limitadas, permitirá un trabajo más personalizado y cercano, en el que los jóvenes podrán aprender de primera mano de una futbolista que compite al máximo nivel del fútbol nacional. Las sesiones se desarrollarán en horario de tarde, entre las 18.15 y las 19.45 horas, en unas jornadas que volverán a convertir Ibiza en "punto de encuentro para el talento joven y el aprendizaje deportivo".