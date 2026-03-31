La cantera del Club Náutico Santa Eulalia sigue creciendo

La natación de Santa Eulària vuelve a estar de enhorabuena. El control federativo disputado este fin de semana en la piscina de Can Raspallar dejó dos nuevas alegrías para el Club Náutico Santa Eulalia (CNSE), que sigue confirmando el gran momento de su cantera. Las nadadoras María Torres y Renee Álvarez lograron las marcas mínimas para participar en sus respectivos Campeonatos de España, firmando una actuación sobresaliente y dando continuidad al crecimiento del club en categorías base.

María Torres fue una de las grandes protagonistas de la jornada. La fondista cuajó una actuación de mucho nivel en los 1.500 metros libres, una prueba exigente en la que dominó con autoridad y paró el crono en 18’47’’24, un registro que le permite certificar su presencia en el Campeonato de España de Aguas Abiertas. Además, la clasificación tiene un aliciente añadido. La competición nacional se celebrará el último fin de semana de abril en Ibiza, por lo que la nadadora del CNSE tendrá la oportunidad de "competir en casa, ante su gente y en un escenario que conoce a la perfección".

También brilló la joven Renee Álvarez, que confirmó su progresión en la prueba de 200 metros braza. La nadadora firmó un tiempo de 2’51’’21, suficiente para rebajar la mínima exigida y sellar su billete para el Campeonato de España Alevín, que se disputará el próximo mes de julio en Cádiz. Dos resultados que refuerzan el trabajo de base del Club Náutico Santa Eulalia y que vuelven a situar a la natación pitiusa en el panorama nacional.