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Víctor Oliver, atleta de Ibiza de 11 años, cierra el podio sub-14 en la milla de Berlín

El joven del Club d’Atletisme Pitiús firmó una brillante actuación internacional al acabar entre los tres mejores de su categoría en la capital alemana

Víctor Oliver, en la competición en Berlín.

Víctor Oliver, en la competición en Berlín. / Víctor Oliver.

Redacción Deportes

Ibiza

El joven atleta ibicenco Víctor Oliver, de tan solo 11 años y perteneciente al Club d’Atletisme Pitiús (CAP), firmó una destacada actuación el pasado sábado 28 de marzo en Berlín al lograr la tercera posición en la categoría sub-14 de la prueba de la milla incluida en el programa del Generali Berliner Halbmarathon.

Oliver completó con éxito una carrera de 1.609 metros que discurre por el centro de la capital alemana y que tiene como uno de sus puntos más emblemáticos el paso bajo la Puerta de Brandeburgo.

La primera edición

La prueba celebró además su primera edición y reunió a alrededor de 3.000 participantes, dentro de un fin de semana de gran ambiente atlético en Berlín. La ciudad alemana acogió a más de 40.000 corredores con motivo de la media maratón, disputada el domingo 29 de marzo.

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Con este resultado, Oliver añade una nueva experiencia internacional a su todavía corta trayectoria deportiva y confirma su proyección con una actuación brillante en una cita de enorme exigencia y repercusión.

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