Víctor Oliver, atleta de Ibiza de 11 años, cierra el podio sub-14 en la milla de Berlín

El joven atleta ibicenco Víctor Oliver, de tan solo 11 años y perteneciente al Club d’Atletisme Pitiús (CAP), firmó una destacada actuación el pasado sábado 28 de marzo en Berlín al lograr la tercera posición en la categoría sub-14 de la prueba de la milla incluida en el programa del Generali Berliner Halbmarathon.

Oliver completó con éxito una carrera de 1.609 metros que discurre por el centro de la capital alemana y que tiene como uno de sus puntos más emblemáticos el paso bajo la Puerta de Brandeburgo.

La primera edición

La prueba celebró además su primera edición y reunió a alrededor de 3.000 participantes, dentro de un fin de semana de gran ambiente atlético en Berlín. La ciudad alemana acogió a más de 40.000 corredores con motivo de la media maratón, disputada el domingo 29 de marzo.

Con este resultado, Oliver añade una nueva experiencia internacional a su todavía corta trayectoria deportiva y confirma su proyección con una actuación brillante en una cita de enorme exigencia y repercusión.