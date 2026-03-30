Ramiro González, nuevo entrenador de la Peña Deportiva

Ramiro González Romero toma las riendas de la Peña Deportiva. Tras la destitución de Raúl Garrido, el club santaeulaliense ha decidido depositar su confianza en el extécnico de la Penya Independent para intentar reconducir la situación.

González no cuenta con una amplia experiencia como primer entrenador. De hecho, su única etapa al frente de un banquillo fue en la Penya Independent, donde dirigió al conjunto de Sant Miquel durante toda la temporada 2024-2025 en Tercera RFEF, aunque no logró el ascenso.

Experiencia como entrenador asistente

Anteriormente, fue entrenador asistente, sobre todo durante la etapa de Mario Ormaechea en la Penya Independent, y previamente desempeñó ese mismo cargo en el Unionistas CF.