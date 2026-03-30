El piragüismo escolar de Ibiza define a sus finalistas autonómicos en Sant Antoni

El piragüismo escolar de Ibiza cerró este sábado su fase insular con la disputa de la cuarta y última prueba del programa de competición de 'L’esport per a l’edat escolar 2025-2026', celebrada en la playa de s’Arenal, ubicada en Sant Antoni.

La jornada, organizada por el Consell de Ibiza, la Delegación Insular de Piragüismo y el Club Nàutic Sant Antoni, se desarrolló bajo un ligero viento lateral durante toda la mañana. Pese a ello, el tiempo no fue un impedimiento para la celebración de la prueba y la competición transcurrió sin incidentes destacados, ya que prácticamente no se produjeron vuelcos entre los jóvenes participantes.

Como en cursos anteriores, la fase insular de piragüismo escolar la integran cuatro pruebas, de las que saldrá el equipo de infantiles y cadetes que representará a Ibiza en la final autonómica de Esport Escolar, prevista para el próximo 16 de mayo en el Lago Esperanza, en Alcúdia.

Número de participantes por clubs

Para elaborar la clasificación general de cada categoría se han contabilizado los tres mejores resultados de cada participante, descartando el peor. La participación volvió a ser elevada, con un total de 47 piragüistas escolares a lo largo de la fase insular: 30 del Club Nàutic Sant Antoni y 17 del Club Náutico de Santa Eulalia.

Los ganadores finales en las distintas categorías fueron Nil Mármol (prebenjamín masculino), Aura Llobet (benjamín B femenino), Mateu Osuna (benjamín A masculino), Zoe Álvarez (benjamín A femenino), Andreu Mendes (alevín B masculino), Gabriela Barrera (alevín B femenino), Ian Mármol (alevín A masculino), Aina Roselló (alevín A femenino), Liam Ferrari (infantil B masculino), Alba Guerra (infantil B femenino), Felipe Aita (infantil A masculino), Júlia Roselló (infantil A femenino), Izan Pascual (cadete B masculino), Gabriela Mendes (cadete B femenino), Fidel Griffiths (cadete A masculino) y Anna Pelletey (cadete A femenino).