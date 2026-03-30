La Peña Deportiva cesa a su entrenador Raúl Garrido

A falta de seis jornadas para la conclusión de la fase regular en el grupo XI de Tercera RFEF, la Peña Deportiva ha decidido dar un giro de timón para la recta final del campeonato y destituir a Raúl Garrido.

El conjunto peñista ha decidido prescindir del entrenador valenciano después de haber ganado tan solo dos de los últimos ocho encuentros ligueros. Son unos números muy pobres, más aún teniendo en cuenta que el cuadro de la Villa del Río era uno de los grandes favoritos para conseguir, o al menos pelear por, el campeonato de la división y, con ello, ascender directamente a Segunda RFEF.

Sin embargo, subir de forma directa a la cuarta categoría del fútbol español se antoja una tarea prácticamente imposible para los blanquillos a causa de los malos resultados cosechados en las últimas fechas. De hecho, a falta de 18 puntos por disputarse, la Peña Deportiva ocupa la tercera posición de la competición con 57 puntos en 28 jornadas. En otras palabras, se encuentra a 13 puntos del Manacor, segundo clasificado, y también a 13 del Mallorca B, líder provisional del grupo balear de Tercera RFEF.

Garrido llegó a la entidad presidida por Ana María Mateu el 16 de marzo de 2025. El técnico valenciano ocupó el puesto de Alberto Gallego, destituido por la crisis de resultados de los santaeularienses en la jornada 26. Fichó cuando los peñistas vivían una situación muy delicada en el grupo III de Segunda RFEF: se encontraban a dos puntos de la salvación y a otros dos del ‘play-out’. Además, las sensaciones no eran buenas.

Partido entre el Inter Ibiza y la Peña Deportiva. / Vicent Marí

Garrido debutó con una derrota por la mínima (2-1) en el derbi pitiuso, en casa de la SD Ibiza. A partir de ahí y hasta el final de la temporada, registró un balance de una victoria, cuatro empates y tres derrotas. Es decir, sumó siete puntos de 24 posibles y, con ello, no logró la misión —que ya se antojaba prácticamente imposible cuando llegó— de sellar la permanencia.

A pesar de ello, el club ibicenco decidió, una vez finalizada la campaña 2024-2025, renovarlo con "la ambición de volver" a Segunda RFEF, según indicó el propio preparador durante la renovación.

Números de Raúl Garrido al frente de la Peña Deportiva

Desde su llegada al banquillo peñista, Garrido ha dirigido al equipo, en poco más de un año, en un total de 37 partidos. De ellos, 18 (48,65 %) se han saldado con victoria, diez en empate (27,03 %) y nueve en derrota (24,32 %). De este modo, ha puntuado en aproximadamente el 75,68 % de los encuentros que ha dirigido.

En la presente campaña, los peñistas comenzaron con buen pie en la quinta categoría del fútbol español. Tanto es así que llegaron a pelear durante buena parte del curso por el primer puesto de la clasificación. El liderato estaba muy disputado y ni la Peña Deportiva, ni el Manacor ni el Mallorca B apenas se dejaban puntos.

A pesar del buen inicio, el equipo fue de más a menos y empezó a dejarse bastantes puntos. El detonante fueron las dos últimas derrotas consecutivas, ambas en derbis pitiusos, ante el Inter Ibiza (3-0) y la SD Formentera (0-1).

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El club, a través de un comunicado oficial, informa sobre los motivos del cese: "La decisión se produce tras una reciente dinámica en la que el equipo no ha logrado mantener el ritmo competitivo en la lucha por el ascenso directo, objetivo prioritario del club, alejándose de las posiciones de cabeza". A pesar de ello, dan su "agradecimiento a Garrido su trabajo, dedicación y profesionalidad durante su etapa al frente del equipo, deseándole suerte en sus futuros proyectos profesionales".