Ibiza mete a seis equipos en las finales baleares de balonmano escolar

El balonmano base de Ibiza firmó este fin de semana una actuación brillante en Mallorca, donde seis de sus ocho equipos lograron clasificarse para las finales del campeonato escolar balear, que se disputarán los próximos 18 y 19 de abril.

La delegación pitiusa volvió a dejar patente su fortaleza en las categorías de formación, con especial protagonismo en infantil masculino, donde habrá campeón ibicenco asegurado. El Grupamar Puchi y el Vallados Ibiza HC Eivissa resolvieron con autoridad sus respectivos compromisos y se enfrentarán el sábado 18 en una final con claro acento pitiuso, lo que garantiza el oro para la isla.

Resultados de los representantes pitiusos

En infantil femenino, la Peña Deportiva Rampuixa Marteya, entrenada por Amat de Sans, selló su billete para la final tras imponerse con comodidad y se jugará el título ante el conjunto mallorquín de AVEBAL. No pudo sumarse a esa lucha por el oro el Suministros Ibiza HC Eivissa, que cayó por un solo gol precisamente frente al equipo mallorquín en un duelo muy igualado.

También dejó grandes noticias la categoría cadete femenina. El PunkyTrans Puchi, al frente de Santi Maillo, protagonizó una de las remontadas más destacadas de la jornada al darle la vuelta al marcador en los últimos compases del encuentro. Un parcial final de 6-1 permitió a las ibicencas imponerse por 30-29. A ese éxito se unió el HC Eivissa, que controló su encuentro desde el primer minuto y logró una contundente victoria por 37-25 bajo la dirección de Vlad Bradi.

En cadete masculino, la Peña Deportiva, dirigida por Zalo Monroy, también respondió a las expectativas y logró el pase a la final después de un triunfo sólido. Distinta suerte corrió el HC Sant Josep, que no pudo superar su eliminatoria y tendrá que conformarse con luchar por subir al último cajón del podio.

Con este balance, el balonmano ibicenco confirma su excelente momento y afrontará las finales baleares del próximo mes con una amplia representación y con el propósito de regresar a las Pitiusas con el mayor número posible de trofeos.