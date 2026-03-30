La embarcación 'L’Immens' lleva al Club Náutico Ibiza al podio en Palma

La embarcación 'L’Immens', del Club Náutico Ibiza, cerró su participación en el 55º Trofeo S.A.R. Princesa Sofía Mallorca con un meritorio tercer puesto en la clase ORC 2, en una edición marcada por las condiciones meteorológicas adversas a causa del fuerte viento en la bahía de Palma.

La competición, una de las más prestigiosas del calendario nacional e internacional de vela, tenía previsto completar varias pruebas a lo largo del fin de semana. No obstante, la intensidad del viento obligó a modificar el programa y solo pudieron disputarse dos mangas, ambas en la jornada del sábado, 28 de marzo, ya que el domingo no se pudo competir.

En ese escenario exigente, la tripulación ibicenca supo adaptarse con solvencia y firmó una actuación consistente, con un séptimo y un quinto puesto en las dos regatas celebradas. Esos resultados permitieron al 'L’Immens' acabar en la tercera posición de ORC 2 y subir al podio de su categoría.

Sexto clasificado en la clasificación general conjunta

Además, la embarcación del Club Náutico Ibiza concluyó en la sexta plaza de la clasificación general conjunta de los grupos 0 y 2, dentro de una flota de gran nivel formada por barcos procedentes de distintos puntos del Mediterráneo.

El patrón del barco, Nicolás Pesich, valoró de forma positiva el rendimiento del equipo tras un fin de semana condicionado por el viento. Según explicó, "la tripulación supo adaptarse bien a las circunstancias y competir con solidez en una cita de gran exigencia".

Pesich también destacó la coordinación y la constancia mostradas por el equipo en las dos pruebas disputadas, subrayando que "el resultado cobra aún más valor al haberse medido con embarcaciones de gran potencial".

Con este podio, el 'L’Immens' confirma su progresión en la clase ORC y refuerza la presencia del Club Náutico Ibiza en regatas de máxima exigencia, en un escenario de referencia para la vela como es la bahía de Palma.