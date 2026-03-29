La SD Ibiza vuelve a encajar un empate 'in extremis'

La SD Ibiza volvió a desaprovechar la oportunidad de llevarse los tres puntos durante la mañana de este domingo ante el Girona B. El combinado pitiuso empató a dos un encuentro en el que se adelantó en ambas ocasiones por medio de Moreno y Vargas, pero que vio cómo en el 91 se truncaron sus esperanzas de lograr la victoria. Con este punto, Sa Deportiva continúa avanzando en la pugna por la permanencia en la categoría y se la jugará la próxima semana ante el Atlético Baleares.

Casañ apostó por Andrada, Jaume Villar y Juan Ramón en la medular, mientras que Marcos, Lorenzo Busi y Carlos Gilbert liderarían el ataque rojillo en el Campo Municipal de Vidreres. Los ibicencos buscaban llevarse los tres puntos de tierras catalanas tras el triunfo de la semana pasada ante el Barça Atlètic. Sin embargo, el ya técnico centenario no optó por ningún 'nueve' de referencia como es el caso de Vargas, que ya estaba disponible tras la lesión que le mantuvo alejado durante varias semanas.

El encuentro empezó con alta intensidad por parte de ambas escuadras, conscientes de la necesidad de sumar los tres puntos. Sin embargo, Sa Deportiva se mantuvo más ordenada y supo aprovechar su oportunidad a los pocos minutos de empezar. Antonio Moreno, que en los últimos encuentros está gozando de mayor protagonismo en el juego de los isleños, fue el encargado de inaugurar el marcador a los 12 minutos de partido.

Los rojillos desaprovecharon dos rentas a favor

Los pitiusos no querían repetir lo ocurrido en otras fechas y buscaron disipar los fantasmas del pasado manteniendo con uñas y dientes un resultado que era más que bueno. De esta forma, se llegó al final de los primeros 45 minutos reglamentarios con el 0-1 y la mitad de los deberes hechos. Sin embargo, aún restaba toda una segunda parte en la que había que sostener un marcador que, siguiendo con los anteriores precedentes, solía esfumarse en el tramo final.

Álvarez, técnico del filial gerundense, empezó a mover ficha a partir de la hora de partido con el objetivo de lograr el empate. Momo, Gibi y Juan Arango -hijo del ex mítico jugador del Mallorca- entraron en el terreno de juego, mientras que Casañ mantenía a los mismos once que empezaron. Aunque Sa Deportiva lograba mantener el resultado, se volvió a repetir la historia de siempre. Arango, que llevaba tan solo dos minutos sobre el césped, empató el choque y revivió los fantasmas del conjunto ibicenco en los tramos finales como visitante.

En esta ocasión, Sa Deportiva sacó fuerzas de flaqueza y se volvió a adelantar en el marcador. Vargas, que entró la segunda parte, hizo el segundo a falta de cinco minutos para el final y volvió a reavivar las esperanzas para los rojillos. Sin embargo, el Campo de Vidreres enloquecería en el descuento, después de que Momo estableciera el 2-2 final y truncara las opciones de la SD Ibiza de llevarse los tres puntos.

Una vez más, el conjunto ibicenco dejó escapar dos valiosos puntos en los últimos compases. Sin embargo, el punto es bueno para acercarse a la salvación, que podría estar aún más cerca la próxima semana ante el Atlético Baleares en Sant Rafel.