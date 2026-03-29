La SD Formentera se lleva el derbi pitiuso

La SD Formentera salió vencedor en el derbi pitiuso ante la Peña Deportiva (0-1) en la jornada dominical del grupo 11 de Tercera RFEF. El conjunto que entrena Maikel Romero se llevó los tres puntos con un solitario gol de Gorriz, que desactivó a los de la Villa del Río y que permite soñar con unos futuribles play offs.

Los hombres de Raúl Garrido llegaban al choque con el objetivo de resarcirse de la mala dinámica que les había alejado de la posibilidad de disputar el ascenso directo, ya a más de diez puntos. El empate cosechado ante el Llosetense y la dura derrota en Can Cantó ante un férreo Inter Ibiza dinamitaron la confianza de un grupo que quería reconducir su dinámica para llegar de la mejor forma a los play offs.

Enfrente, una SD Formentera de dulce, que no caía desde el pasado 15 de febrero ante el Alcudia y que acumulaba cuatro triunfos en los últimos seis partidos que le llevaron a soñar con puestos de promoción.

Gorriz, el héroe del derbi

El encuentro reflejó lo que es la intensidad y la igualdad de un derbi en el que el colegiado llegó a mostrar hasta nueve tarjetas amarillas. Tal y como ocurrió en la ida, el choque estuvo muy disputado hasta los minutos finales, aunque con diferente ganador.

Un despeje de los visitantes fue a parar a campo contrario, donde apareció Jay Romero para presionar y provocar que el balón llegara a los pies de Gorriz. Una acometida del ariete dentro del área terminó en una definición majestuosa que enmarcó el único y definitivo tanto del derbi.

Tras este triunfo, la SD Formentera se coloca en la séptima posición con 41 puntos -los mismos que el Inter Ibiza-, mientras que la Peña continúa en el tercer puesto, a la espera de que termine la competición doméstica y comiencen los play offs.