Violencia en el fútbol base: la Policía Local de Ibiza interviene tras un nuevo altercado en la grada

La Policía Local tuvo que intervenir este fin de semana en un partido de fútbol base disputado en Ibiza tras producirse un altercado en la grada durante un encuentro de categoría cadete entre el Ibiza Insular Islas Pitiusas y la Peña Deportiva, celebrado en el campo de Es Putxet.

Según la información a la que ha tenido acceso Diario de Ibiza, los hechos se habrían originado durante el transcurso del encuentro, cuando un jugador del equipo visitante solicitó el cambio tras, presuntamente, recibir comentarios de desaprobación por parte del entrenador local. El técnico fue expulsado por el colegiado.

Siempre según estas mismas fuentes, tras la expulsión el entrenador se habría dirigido a la grada, donde se sentó. En ese momento, el padre del jugador habría acudido a hablar con él, mientras que una acompañante del técnico habría comenzado a grabar la situación con su teléfono móvil, lo que habría contribuido a aumentar la tensión.

A partir de ese instante, y de acuerdo con las versiones recabadas, el ambiente se fue caldeando progresivamente. Varias personas presentes en la grada se habrían recriminado mutuamente sus actitudes, produciéndose un intercambio de reproches verbales. Según estas mismas fuentes, la discusión habría ido a más y se habrían producido momentos de gran tensión entre algunos de los asistentes, con intentos de enfrentamiento físico, lo que motivó el aviso a la Policía Local.

Por su parte, el acta arbitral recoge que “en el minuto 80, cuando el juego estaba detenido, se produjo una confrontación entre diversos espectadores en la grada, sin poder identificar lo sucedido”, y señala que posteriormente fue necesaria la intervención policial.