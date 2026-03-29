Boxeo
Lluvia de medallas para el boxeo de Ibiza en Portugal
La expedición del Club de boxa olímpica San An Ring Academy del Eden Gym se hace con cuatro preseas y vuelve a demostrar el gran nivel pugilístico en el que se encuentra la isla
El boxeo ibicenco vuelve a estar de enhorabuena. El Club de boxa olímpica San An Ring Academy del Eden Gym logró cuatro medallas en el Campeonato Internacional Porto Box Cup, celebrado en la ciudad de Oporto (Portugal) durante este fin de semana. El torneo, que reunía a más de 1.200 púgiles de todo el mundo, presenció el gran nivel en el que se encuentra actualmente el boxeo pitiuso.
Lucía Gutiérrez lograría la actuación más destacada de la expedición desplazada a Portugal, comandada por los entrenadores Gigi Venditti y Mirko Geografo. La boxeadora logró un increíble segundo puesto en la categoría joven menos 60 kilos.
En la categoría femenina de élite en menos 50 kilos, Camila Guateima se hizo con la medalla de bronce tras mostrar un gran desempeño durante toda la competición. Mismo desempeño tendría Enrique de la Fuente en élite masculino de menos 71 kilos, después de que obtuviese un meritorio tercer puesto. Finalmente, el joven púgil Marcos Vettori logró otro valioso bronce en el júnior de menos de 52 kilos.
Un total de cuatro medallas -una de plata y tres de bronce- que reafirman el crecimiento de la disciplina pugilística y, sobre todo, el alcance que los jóvenes ibicencos están logrando más allá de la isla, alcanzando incluso cotas internacionales.
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