Dismas Yeko y Chepwogen se llevan la XV Cursa Patrimoni

La XV Cursa Patrimoni vivió este domingo una de las ediciones más memorables de su historia. Lo hizo bajo un escenario un tanto adverso en el que el frío y la lluvia fueron también protagonistas. Sin embargo, lejos de frenar el ritmo de la competición, las duras condiciones dieron aún más valor a una jornada que terminó con una lluvia de récords, un alto nivel competitivo y un récord absoluto de participación, con 1.500 corredores entre todas las pruebas.

La gran imagen del día la dejó la carrera masculina de diez kilómetros, resuelta en un final que no se decidió hasta la fotofinish. El ugandés Dismas Yeko se impuso al sprint al marroquí Abderrahmane Aferdi sobre la misma línea de meta, después de que ambos firmaran un tiempo de 28:21. La victoria permitió a Yeko convertirse en el nuevo plusmarquista de la prueba, rebajando el anterior récord que estaba en manos de Adel Mechaal, ganador en anteriores ediciones y que este año también volvió a subir al podio tras finalizar tercero con 28:52. El registro de Yeko supone, además, su mejor marca personal en un 10K homologado.

En la prueba femenina, la keniana Mercy Chepwogen confirmó los pronósticos y ofreció una exhibición en las calles de Ibiza. Su tiempo (32:09 destrozó el récord de la carrera, que hasta ahora ostentaba Laura Luengo con 32:45. La carrera femenina también dejó un podio de enorme nivel, con Naima Ait Alibou, segunda con 32:40, e Isabel Barreiro, tercera con 32:56, ambas también por debajo de la anterior plusmarca de la prueba.

García-Vallés y Boned reinaron en la Toni Costa

Más allá del brillo de los récords absolutos, la cita ibicenca sirvió además como sede del Campeonato de Baleares de diez kilómetros. En categoría masculina, Adrià Ceballos se proclamó nuevo campeón balear con un excelente tiempo de 30:01, imponiéndose con claridad a Adrián Guirado, segundo con 31:56, y a Víctor Muñoz, tercero con 32:05. En la categoría femenina, el título autonómico fue para Mar Vallès, que se coronó como nueva campeona balear de 10K con un crono de 36:37. El podio lo completaron Gloria Tejado, con 39:32, y María Victoria Copovi, con 39:42.

La jornada también incluyó la disputa del 5K Toni Costa Balanzat, una prueba más corta pero igualmente marcada por el agua y la alta competitividad. En la carrera masculina, Mauro García Vallés dominó con autoridad y se llevó la victoria con un notable tiempo de 16:59, por delante de Luis Eduardo Sorsa (18:01) y Alfons Déu (18:14). Mucho más ajustada fue la competición femenina, que se decidió por apenas un segundo. Sandra Boned se hizo con el triunfo tras parar el crono en 21:46, superando en el paseo de Vara de Rey a Verónica Castro, vencedora de la pasada edición, que fue segunda con 21:47. Sindy Pascoli, con 23:22, cerró el podio.

Las carreras infantiles pusieron el broche a una edición que refuerza el crecimiento de la Cursa Patrimoni como una de las pruebas de 10K homologadas más rápidas de España. La cita, además, fue la tercera parada del Circuito de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, un proyecto que une deporte y patrimonio cultural en las 15 ciudades españolas reconocidas por la UNESCO.

Con Dalt Vila como símbolo del deporte, la isla volvió a demostrar que es también territorio de atletismo de primer nivel. La edición de este año quedará en la memoria por el gran nivel de los atletas y por unos récords que consolidan la proyección nacional de la prueba.