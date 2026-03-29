Un bravo Class Sant Antoni cae con el Amics Castelló y cede el liderato del Grupo Este

El Class Bàsquet Sant Antoni perdió este domingo frente al Amics Castelló (76-72), rival directo en la pelea por el título de la fase regular del Grupo Este de Segunda FEB tras un correcto partido global. Fue una batalla espectacular, que los ibicencos pudieron vencer, pero acabaron cediendo tras un mal último cuarto que les acabó penalizando.

El Class cedió el liderato, pero no el ‘basket-average’ particular con los castellonenses, que se aúpan a la primera plaza del Grupo Este a falta de tres jornadas para la conclusión de la fase regular. Los peninsulares tienen un complicado calendario final. Jeff Solarin (14 puntos), Dani de la Rúa (13) y Emil Stoilov (12) fueron los líderes del equipo ibicenco, mientras que en el Amics destacaron hombres como Oluwasesan Russell (18 puntos y 22 de valoración para ser MVP) e Ignacio Rosa (15).

Lejos de asustarse por el ambiente, en un espectacular pabellón y con una afición local apretando mucho, el bloque balear salió decidido y valiente. A pesar de errar varias posesiones, los pitiusos aprovecharon las dudas de los castellonenses para ponerse 5-12 en el marcador. Johnson, con cuatro puntos, fue el máximo anotador de un Class en el que también aportaron De la Rúa, Paz, Solarin y Stoilov. Stutz era el que mantenía al Castelló, pero su entrenador, José Luis Pichel, no lo veía claro y pidió tiempo muerto.

De salida, dos puntos de Stutz dejaron el marcador en 7-12, pero Blat contestó para fijar el 7-14. De hecho, luego un triple de catalán estableció el 7-17 para poner la máxima ventaja de los de Berrocal, que estaban jugando partido muy serio. Los locales apretaron para acercarse en el marcador, pero el Sant Antoni siguió intenso y batallador. Una canasta de tres de Solarin puso el 15-21. Luego, el tiro de los locales sobre la bocina no vio aro y el primer cuarto acabó con ventaja para los ibicencos.

Amics Castelló apretó los dientes en el inicio del segundo acto Un triple de Rosa apretó el electrónico hasta el 18-21. Y una bandeja de Fábrega el 20-21. Para con un triple de Russell ponerse los castellonenses 23-21 y darle la vuelta a la tortilla. Berrocal tuvo que pararlo y aclarar las ideas de sus jugadores, más espesas en el segundo capítulo de un espectacular encuentro.

En la vuelta a la pista la máquina ‘portmanyina’ volvió a funcionar a la perfección. Parcial de 0-11, con cinco puntos de Stoilov, un triple de Paz y otro de Solarin para escaparse hasta el 23-32. Esta vez fue Pichel el que paró el encuentro. Un 5-0 para los verdes puso el 28-34, pero entonces apareció la mejor versión de Johnson, quien con cuatro puntos consecutivos dejó las cosas en el 30-39.

La igualdad se iba a mantener en los últimos compases del cuarto. Faner, con un triple sobre la bocina, castigó a un Class que se fue mandando por 36-40, pero que perdió, aunque por poco, el segundo cuarto (21-19).

En el tercer cuarto, el Class siguió fuerte, entero, con personalidad. Y eso que el Amics empezó a apretar. Diante Bam hizo mucho daño bajo aros. Suyos fueron seis puntos consecutivos (48-47), pero De la Rúa no estaba dispuesto a dejar ir a los suyos. El base de Azuqueca de Henares estuvo letal desde los libres y, además, clavó un triple para el 48-53. Los de Berrocal apretaron los dientes y acabaron el periodo 56-59. Queda un último cuarto que iba a ser de infarto.

En el último cuarto, el Sant Antoni no salió fino y lo pagó. Los castellonenses castigaron con un 8-0 de parcial para tomar el mando al 64-59. Berrocal pidió tiempo muerto. Poco a poco, los pitiusos recuperaron el aliento y se acercaron hasta el 68-66 con un triple de De la Rúa descomunal. Después, Stoilov, que antes había fallado dos libres, encestó los siguientes para empatar el choque (68-68) cuando restaban poco más de dos minutos para la conclusión. De ahí al final, el Castelló se mostró más entero y acabó llevándose el encuentro (76-72), aupado por su ruidosa afición.