El Trasmapi HC Eivissa se estrella ante un muro llamado Ander Martín

El Trasmapi HC Eivissa vio truncada su racha de seis victorias consecutivas tras caer este sábado por 29-31 ante Anaitasuna en un duelo directo por el play-off de ascenso a ASOBAL, decidido por la actuación estelar del guardameta visitante Ander Martín, el mejor del partido. El encuentro arrancó con ambos porteros echando el cerrojo y con una defensa 3-3 muy abierta de los navarros, poco habitual en la División de Honor Plata y que sorprendió a los ibicencos, que tardaron en encontrar soluciones.

En ese contexto emergió la figura de Biel Valera, que volvió a demostrar su crecimiento a lo largo de la temporada. El central fue el único que supo interpretar la defensa rival en los primeros compases y sostuvo a los suyos con los tres primeros goles del conjunto local. Con el paso de los minutos, el Trasmapi encontró algo más de fluidez ofensiva para mantenerse en el partido ante un combativo cuadro navarro, que se sostenía gracias a las intervenciones de Ander Martín.

El duelo entró pronto en una batalla sin tregua. Dos puntos que valían mucho más a estas alturas del campeonato y que se disputaron con máxima intensidad. La igualdad fue la tónica dominante durante toda la primera mitad, en la que la máxima ventaja visitante fue de dos goles.

A pesar del empuje navarro, el Trasmapi logró marcharse al descanso por delante (17-16), en un primer tiempo marcado por el altísimo nivel de ambos porteros. Ander Martín cerró los primeros 30 minutos con 11 paradas, siendo el principal argumento de su equipo, mientras que Jorge Broto, con nueve intervenciones, volvió a ser el cerrojo de los de Geno Tilves.

Tras el paso por vestuarios, el Trasmapi logró abrir una pequeña brecha y se colocó dos goles arriba por primera vez en el partido ante un Anaitasuna que salió frío, pero que nunca perdió la cara al encuentro. El partido dio un giro con la polémica exclusión de cuatro minutos a Karles Rubio al intentar frenar una penetración rival, lo que dejó a los ibicencos en inferioridad durante un largo tramo. Apenas dos minutos después, llegó otro golpe durísimo: Marc Ferré cayó lesionado tras apoyar todo su peso sobre la rodilla y tuvo que abandonar la pista, en lo que apunta a una lesión de gravedad.

Pese a todo, el Trasmapi no se rindió. Tiró de orgullo y de carácter, pero se encontró una y otra vez con un Ander Martín infranqueable. El guardameta siguió marcando diferencias y permitió a Anaitasuna darle la vuelta al marcador en el ecuador del segundo tiempo (20-22), obligando a Tilves a parar el partido.

La contienda volvió a equilibrarse tras la expulsión de Pablo Fernández, en una decisión que pareció compensar la anterior exclusión local. Aun así, el ataque posicional del Trasmapi seguía atascado: su primer gol en estático en la segunda mitad no llegó hasta el minuto 16, reflejo de las dificultades para superar la defensa navarra. El duelo entró en los últimos diez minutos con empate a 23 y máxima tensión. Ander Martín detuvo un penalti a Biel Valera y, en el momento decisivo, Anaitasuna asestó el golpe definitivo con un parcial de 0-3 que dejó sin respuesta a los ibicencos.

El Trasmapi lo intentó hasta el final, pero acabó cediendo por 29-31 en un partido marcado por la falta de acierto ofensivo y la exhibición del portero rival. Con esta derrota, el Anaitasuna supera en la clasificación al conjunto pitiuso, que cae hasta la sexta posición con 30 puntos en la lucha por el play-off de ascenso.