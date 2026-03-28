La SD Portmany sufre una nueva derrota y el Inter Ibiza no pasa del empate en Felanitx

Jornada gris para los equipos ibicencos en el Grupo 11 de Tercera RFEF. La SD Portmany cayó por 0-2 ante el Platges de Calvià y sigue cerca de la zona. El Inter Ibiza, por su parte, logró un empate a uno en Felanitx tras jugar toda la segunda parte con uno menos. Los hombres de Carlos Fourcade continúan en la pugna por posiciones de ascenso.

El conjunto interista llegaba a Felanitx con el objetivo de entrar a unos play off que tenía a tan solo tres puntos y que estaban demarcados por el Constància. Por su parte, los mallorquines buscaban un triunfo que no llegaba desde el pasado 7 de febrero ante la Peña Deportiva (3-2).

Los ibicencos entraron con gran intensidad al choque y prueba de ello fue el tanto de Adrià Roque, que adelantó a los hombres de Carlos Fourcade a los diez minutos de partido. El gol, sin embargo, no amilanó al Felantix, que estableció la igualada media hora después gracias a Miquel Llompart.

Tras el descanso, el conjunto pitiuso tuvo que remar a contracorriente después de que el propio Roque fuera expulsado con roja directa transcurridos tres minutos del segundo periodo. Pese a la inferioridad numérica, el Inter resistió de forma estoica el empate, aunque no pudo anotar un segundo que habría puesto tierra de por medio en el choque y que habría colocado a los ibicencos muy cerca de puestos de promoción. Con este empate, los interistas se quedan a dos puntos del Constància, a la espera de que dispute su encuentro.

La SD Portmany no ve la luz al final del túnel

La SD Portmany no estaba dispuesta a seguir alimentando su racha negativa de tres derrotas y un empate en los últimos cuatro choques y quería darle una alegría a su afición en el Municipal tras cuatro semanas sin hacerlo. El Platges de Calvià, siete puntos por encima de los sanantonienses, buscaba dar continuidad al triunfo de la semana pasanda ante el colista Rotlet Molinar y dar un golpe encima de la mesa para empezar a pensar en el play off.

Los mallorquines arrancarían el encuentro golpeando primero, ya que un tanto de Sergio Sarmiento a los 25 minutos del choque inauguró el marcador para los visitantes. Pese a que los sanantonienses se vieron con 65 minutos por delante para conseguir la remontada, lo que terminaría llegando sería el segundo del Platges por medio de un Toni González que sentenciaría el choque en el 69 (0-2). Con esta derrota, la SD Portmany continúa en la decimoquinta posición con 25 puntos y deberá recomponerse para certificar definitivamente la permanencia en la categoría.