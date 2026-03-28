La SD Ibiza quiere rozar la salvación en Girona

La permanencia está cada vez más cerca para una SD Ibiza que aún tiene que superar sus últimas pruebas en el tramo final de la temporada. El equipo que entrena Raúl Casañ visita al Girona B este domingo a las 12 horas en el encuentro correspondiente a la jornada 29 del Grupo 3 de Segunda RFEF. Con un triunfo, Sa Deportiva daría un golpe encima de la mesa en la lucha por la permanencia y afrontaría el duelo de la próxima semana ante el Atlético Baleares con mayor holgura.

Los pitiusos han recuperado numerosos efectivos de cara al choque de este domingo y contará con gran parte de la plantilla para afrontar el duelo ante los catalanes. Sin embargo, Frías aún sigue en proceso de recuperación de su rodilla, mientras que Raúl Castro y Téo James serán también bajas tras sufrir sendos esguinces.

Las buenas noticias llegaron la semana pasada en el partido disputado en el Municipal de Sant Rafel. Los isleños volvieron a lucir sus mayores cualidades en casa ante un Barça Atlètic que tuvo ocasiones de todos los colores, pero que no logró derribar el muro ibicenco. El tanto de Diego Jiménez y el posterior devenir de los acontecimientos recordó al increíble rendimiento que los rojillos tuvieron durante la racha de imbatibilidad que se vivió en Sant Rafel, donde muchos enfrentamientos se decidieron con un 'unocerismo' que empezaba a ser la principal seña de identidad de los ibicencos en su nuevo feudo.

«Sellar la salvación cuanto antes»

Sin embargo, ahora toca hacer daño lejos de la isla y olvidar los numerosos traspiés que los de Casañ han sufrido como visitantes. Los datos no auguran un buen presentimiento para vaticinar una victoria rojilla, pues solo se ha logrado un triunfo fuera de Ibiza. Asimismo, los gerundenses solo han caído dos veces en el Camp Municipal Riudarenes en toda la temporada -ante Espanyol B y Alcoyano en la última jornada- y son una de las escuadras más fuertes de la categoría como local.

«Es un campo muy difícil, pero tenemos que competir como lo venimos haciendo», explica Casañ a este diario en la previa del duelo. El técnico quiere «sellar la salvación cuanto antes» porque «quedan partidos muy difíciles», además de reconocer que no quieren «sufrir hasta el último partido», señala.

El filial gerundense, del que Casañ destaca que «tiene jugadores que alternan con el equipo de Primera División y que son muy buenos», no llega en su mejor momento. El conjunto entrenado por Quique Álvarez cayó también como local por 0-1 ante el Espanyol B la semana pasada, y solo se encuentran cuatro puntos por encima de los ibicencos, con 39.

Una victoria de la SD Ibiza acercaría a los de Casañ a la permanencia en la categoría por segundo año consecutivo y les colocaría en una posición más tranquila a falta del sprint final, donde solo los equipos que logren mantener el nivel competitivo y la fortaleza física y mental lograrán terminar la temporada con los deberes hechos.