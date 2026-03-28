Lucía le da los tres puntos al San Pablo-Eivissa sobre la bocina

El San Pablo-Eivissa se llevó el triunfo durante la tarde de este sábado ante un River Zamora (5-4) que no lo puso nada fácil y que llegó a adelantarse varias veces en el marcador. Un gol de Lucía en el 38 decidió un encuentro que tuvo de todo y que da continuidad a la magnífica temporada que están realizando las ibicencas.

Ros sería la encargada de inaugurar el marcador para las zamoranas a los cinco minutos de partido después de varios avisos de las ibicencas, que tuvieron grandes oportunidades por medio de Faty Villar y Larissa. Sin embargo, ahora tocaba remar para unas chicas que esta vez iban enfundadas con su equipación rosada.

Poco tardaría en reaccionar el San Pablo, que estableció la igualada gracias a una buena jugada de Laura por la izquierda que culminaría la 'pichichi', quién si no, para colocar el 1-1. La cosa no quedaría ahí. Villar, no contenta con el gol que acababa de materializar, convirtió el segundo desde su propio campo para remontar el choque y dejar otro tanto espectacular en las retinas de los aficionados que acudieron al polideportivo de Es Viver.

Remontada zamorana antes del descanso

Las zamoranas se asomaban con poca frecuencia al área de Tati Baquero. Sin embargo, Blanca no necesitó más de dos disparos para empatar el encuentro con un golpeo espectacular en el que nada pudo hacer la cancerbera. 2-2 y todo por decidir en Es Viver. La mala noticia llegaría nuevamente dos minutos después, ya que Blanca se aprovechó de una mala salida de Baquero para definir a placer y convertir el tercero de las zamoranas antes del descanso.

Tras el descanso, el San Pablo aumentó la intensidad en el ataque y gozó de algunas ocasiones claras para igualar el duelo, sobre todo por parte de Isa, que no estuvo acertada de cara a la portería rival. Blanca seguía amenazando la portería de las de ca n´Escandell con algún que otro disparo lejano que enmudecía a Es Viver. Las zamoranas lograban resistir las acometidas del conjunto que entrena Sergio Oruj y no permitían que ninguna de las rosadas rematara a puerta.

Laura y Lucía, heroínas

La insistencia, finalmente, tuvo su premio. Laura logró el empate a tres al embocar a la red un disparo raso de Villar a tan solo cinco minutos del final para enloquecer al pabellón y reactivar las esperanzas de las ibicencas en el tramo final del partido. El gol dejó 'grogui' a River Zamora, que vio cómo Laura se convertiría en la heroína del choque después de regalar el cuarto tanto a Yara Pin tan solo un minuto después. El marcador alumbraba un sufrido pero merecido 4-3.

Sin embargo, si Laura estaba siendo la heroína en las filas ibicencas, Blanca no quería ser menos para las visitantes. Otro latigazo de la jugadora, esta vez a balón parado, estableció el empate a 4 en el 37 y la máxima igualdad en el electrónico. Aún quedaba lo mejor para el final.

Un contragolpe conducido por, quién si no, Laura, fue a parar a Lucía, que se marchó de Marta Mangas con una frialdad inaudita y definió a la perfección para colocar el definitivo 5-4 y darle los tres puntos al San Pablo-Eivissa en un partido que tuvo de todo y que volvió a mostrar el espíritu competitivo que tienen las de ca n´Escandell.