Duelo clave del Class Sant Antoni por el título

Cuando al principio de la temporada se preguntaba qué equipos eran los grandes favoritos a lograr el título del Grupo Este de la Segunda FEB, los aficionados apuntaban al Class Bàsquet Sant Antoni y el Amics Castelló. A falta de cuatro jornadas para la conclusión de la fase regular, ambos conjuntos se enfrentan este domingo (12 horas/LaLiga+) en lo que representa una finalísima entre ellos. Los isleños llegan líderes, pero con los castellonenses segundos con el mismo balance de victorias y derrotas. Sin embargo, el basket-average favorece a los portmanyins,que ocupan la cima de la tabla.

La estadística de esta temporada juega a favor del conjunto sanantoniense, que se ha impuesto en todos los duelos que han jugado frente a los peninsulares. En la Copa de España, el bloque entrenado por Josep Maria Berrocal logró el triunfo por 88-90. Y en el campeonato liguero, los baleares también sacaron adelante el encuentro, pero con una diferencia de sólo cinco puntos (80-75).

Ahora será el tercer enfrentamiento de la campaña entre ambos y el ganador acabará líder en solitario. Si fuese el Class, sería una victoria de diferencia más el margen de la renta de puntos. Todo a falta de tres jornadas para la conclusión. Es decir, más de media Liga. Porque tanto los sanantonienses como los castellonenses quieren ser primeros de su conferencia y jugarse así el ascenso a Primera FEB a una carta, con el ganador de la división Oeste. Ganar este domingo sería dar un paso de gigante para ello. No definitivo, pero sí muy importante.

El Amics Castelló encadena cuatro triunfos seguidos

Así lo han entendido en Castelló, donde llevan días poniendo el punto de mira en el partido. Se espera un llenazo en la cancha de los de La Plana. El club ha hecho una promoción regalando entradas, hablan de «batalla por el liderato» y de «partido clave». Sin embargo, el Class no estará solo. Habrá un reducido pero entusiasta grupo de seguidores que apoyará a su equipo en el pabellón y, además, los aficionados de los portmanyins se reunirán en diferentes puntos para seguir el encuentro. Todo el apoyo será poco para los de Berrocal, que buscarán la 18ª victoria de la temporada en la Liga (la cuarta consecutiva).

Por su parte, el Castelló llega como el equipo más en forma (junto a la Spanish Basketball Academy), con cuatro triunfos seguidos. Entrenados por José Luis Pichel, los de la Comunitat Valenciana jugaban el curso pasado en la segunda categoría del baloncesto masculino español. Y quieren regresar por la vía rápida, para lo que han montado un equipo de garantías que llega al tramo definitivo del curso con la intención de ejecutar su plan. Igual que un Class que lleva dos campañas quedándose a las puertas.

Berrocal no se fía de lo que ha pasado en los anteriores duelos entre ambos equipos porque «cada encuentro es un mundo». «Será un partido difícil y complicado, pero lo afrontamos con mucha ilusión, muchas ganas y mucho deseo. Llegamos bien y, nada, a jugar a baloncesto», declaró el preparador catalán. «Será un partido de cuarenta minutos y el que sea capaz de matener su juego durante más tiempo se llevará la victoria», añadió el técnico de los isleños, quien también dejó claro que no será «definitivo» pero sí «muy importante» para ser primeros. «Pase lo que pase, lo importante es llegar a los play-offs, pero evidentemente en la mejor posición posible», terminó diciendo Berrocal.