Una aciaga segunda parte arruina al Gasifred Atlético en Murcia

El Gasifred Atlético cayó goleado ante el Zambú Pinatar (7-2) durante la tarde de este sábado en uno de los duelos decisivos para alcanzar los play offs. El conjunto que entrena José Fernández logró irse al descanso con empate a dos, pero una aciaga segunda mitad, donde el mejor fue Álvaro Llopis, enterró al equipo ibicenco, que permanece en la pelea por puestos de ascenso.

El choque empezó con gran intensidad por parte de ambas escuadras, que buscaban adelantarse rápidamente en el marcador. Sin embargo, los locales golpearían primero después de que Guilherme Meira convirtiera el 1-0 a los siete minutos de partido.

Los murcianos continuaron hurgando en la herida hasta que llegó el segundo. Josema culminó una buena jugada de los locales con un disparo que Llopis no terminó de atajar y que el árbitro decretó como gol, no sin antes recibir las protestas de los ibicencos, que creían que la pelota no había traspasado por completo la línea de gol. 2-0 en el minuto diez y el panorama comenzaba a ennegrecerse para los isleños.

Reacción ibicenca en la primera parte

El fútbol sala siempre te depara sorpresas, y Ricardo López volvió a demostrarlo con un gran tanto, dos minutos después de que anotara el Zambú Pinatar, para mantener con vida a los azulones en la primera mitad (2-1). No sería la única alegría del Gasi antes del descanso, ya que Uge se pondría nuevamente la capa de superhéroe para empatar el encuentro tras embocar a la red un buen pase de López desde la derecha.

En la segunda mitad se pudo ver a un Zambú Pinatar más incisivo sobre la portería de Llopis, que se estaba erigiendo como la principal figura del encuentro con numerosas intervenciones salvadoras. Por parte de los ibicencos, Ricardo López tuvo en sus botas el empate después de un mano a mano que paró Diego Torres con la cara.

Debacle y goleada

La insistencia local tuvo su recompensa y Nano materializó el tercer tanto para los murcianos con un potente disparo que decantó el duelo para los pinatarenses. 3-2 a falta de ocho minutos para el final. La reacción del Gasi sería una quimera y Juanpi anotó el cuarto, justo antes de que Cobarro hiciera el quinto tras robar el balón a un Hugo Alonso que cometió un grave error en área propia.

Espín y Meira seguirían aumentando la sangría con el sexto y séptimo y gol de los murcianos, que fueron muy superiores al Gasifred Atlético en la segunda parte. Los ibicencos se marcharon con sensaciones muy negativas de Murcia, pero con la buena noticia que llegó tras la derrota del Ciudad de Móstoles, que les permite continuar a cuatro puntos de puestos de promoción.