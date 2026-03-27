El Trasmapi HC Eivissa busca su séptima victoria consecutiva

El Trasmapi HC Eivissa no quiere que pare la fiesta. El conjunto pitiuso acumula seis victorias consecutivas en División de Honor Plata y quiere prolongar su excelente dinámica de resultados este sábado, 28 de marzo, a partir de las 19.30 horas, en el partido que disputará en el polideportivo de Sa Blanca Dona ante el Anaitasuna, un rival directo en la lucha por la promoción de ascenso a la Liga Asobal.

El conjunto ibicenco es el equipo más en forma de la competición. Gracias a ello, ha escalado posiciones de manera imparable en la tabla de División de Honor Plata durante las últimas semanas hasta situarse en puestos de ‘play-off’ de ascenso a la máxima categoría del balonmano nacional.

El Trasmapi, a falta de seis jornadas para la finalización de la fase regular, es quinto en la clasificación, con 30 puntos en 24 encuentros y una diferencia positiva de 48 goles.

Cabe recordar que el Trasmapi tenía, a estas mismas alturas de la temporada 2024-2025, un total de 12 puntos menos que ahora.

Por su parte, el Anaitasuna afronta su visita a Ibiza como séptimo clasificado. Eso sí, en caso de llevarse el gato al agua ante el combinado dirigido por Eugenio Tilves, los navarros empatarían a puntos con los ibicencos.

Derrota por la mínima en el partido de ida

De este modo, se prevé un duelo muy igualado, al igual que lo fue el choque de la primera vuelta. Entonces, la moneda salió cruz para el club naranja, que perdió por la mínima (29-28) y sobre la bocina ante los navarros. Estos se llevaron los dos puntos en un final de partido de infarto, gracias a un lanzamiento en la última jugada del encuentro. Y, para colmo, el meta de los isleños, Jorge Broto, estuvo muy cerca de detenerlo.

Ahora, los ibicencos buscarán la revancha y, para ello, el entrenador del Trasmapi, Eugenio Tilves, explica las claves para superar al Anaitasuna: «Necesitamos que el equipo salga con la misma intensidad de las últimas jornadas y que el pabellón nos empuje desde el primer minuto. Sabemos que llegan con ritmo y variedad táctica, así que tocará estar muy atentos para no dejarles marcar el tempo».