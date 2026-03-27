Segunda División Fútbol Sala Femenino
El San Pablo-Eivissa tiene una oportunidad de oro para sumar su tercera victoria consecutiva
Las azulonas se enfrentan al Caja Rural River Zamora, colista de la categoría
El San Pablo-Eivissa recibe este sábado, 28 de marzo, a las 19.30 horas, en es Viver, al Caja Rural River Zamora, colista del grupo I de la Segunda División nacional de fútbol sala femenino. El conjunto dirigido por Sergio Oruj tiene una gran oportunidad de encadenar su tercera victoria consecutiva y acercarse al objetivo de acabar la fase regular entre las diez primeras de la categoría.
El conjunto ibicenco afronta el choque liguero como claro favorito para hacerse con los tres puntos, ya que, al margen de atravesar una buena dinámica de resultados acompañada de sensaciones positivas, cuenta con el factor campo a favor. A ello se suma que las visitantes atraviesan una delicada situación deportiva, reflejada en la clasificación: son el farolillo rojo del grupo y solo han sumado cuatro puntos en 24 jornadas ligueras. De hecho, únicamente han logrado una victoria.
Sin tiempo para la relajación
A pesar de que, a priori, el San Pablo cuenta con todas las papeletas para hacerse con la victoria, no puede relajarse, ya que en la categoría de plata del fútbol sala nacional no se permiten errores ni excesos de confianza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Insólito desahucio de una vivienda en ibiza: obligado a desalojar su 'casita de madera
- Denuncian un presunto acoso a tres menores en un club deportivo de Ibiza
- Muere un trabajador autónomo en Ibiza al caer desde al menos 12 metros mientras podaba un árbol
- Una trabajadora de Ibiza se enfrenta a una sanción de 20.000 euros por vivir en una autocaravana
- Los mayoristas de Ibiza se preparan ante un posible desabastecimiento: 'Los almacenes están dispuestos para un acopio importante
- José Balsa cruza de Ibiza a Formentera en eFoil y se encuentra con una manta oceánica: así es el vídeo que arrasa en redes
- Arranca el 'cambio radical' en el servicio de autobuses de Ibiza: un centenar de vehículos ecológicos y 400 trabajadores lo harán posible
- Paralizan las obras de reforma de un chiringuito en un parque natural de Ibiza por carecer de licencia urbanística