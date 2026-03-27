El San Pablo-Eivissa tiene una oportunidad de oro para sumar su tercera victoria consecutiva

El San Pablo-Eivissa recibe este sábado, 28 de marzo, a las 19.30 horas, en es Viver, al Caja Rural River Zamora, colista del grupo I de la Segunda División nacional de fútbol sala femenino. El conjunto dirigido por Sergio Oruj tiene una gran oportunidad de encadenar su tercera victoria consecutiva y acercarse al objetivo de acabar la fase regular entre las diez primeras de la categoría.

El conjunto ibicenco afronta el choque liguero como claro favorito para hacerse con los tres puntos, ya que, al margen de atravesar una buena dinámica de resultados acompañada de sensaciones positivas, cuenta con el factor campo a favor. A ello se suma que las visitantes atraviesan una delicada situación deportiva, reflejada en la clasificación: son el farolillo rojo del grupo y solo han sumado cuatro puntos en 24 jornadas ligueras. De hecho, únicamente han logrado una victoria.

Sin tiempo para la relajación

A pesar de que, a priori, el San Pablo cuenta con todas las papeletas para hacerse con la victoria, no puede relajarse, ya que en la categoría de plata del fútbol sala nacional no se permiten errores ni excesos de confianza.