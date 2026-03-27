Ibiza se cita con la velocidad en una nueva edición de la Cursa Patrimoni

Ibiza se prepara para vivir este domingo, 29 de marzo, una de sus grandes citas deportivas del año con la XV Cursa Patrimoni, una prueba ya consolidada como uno de los 10 kilómetros homologados más rápidos de España y que volverá a reunir a destacados atletas nacionales e internacionales en un circuito propicio para grandes marcas.

El paseo de Vara de Rey acoge este viernes, 27 de marzo, la presentación de la carrera en la que asisten algunos de los nombres propios de una edición que aspira a volver a situar a la capital ibicenca en el foco del atletismo nacional.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ibiza, Catiana Fuster, destaca durante el acto el crecimiento que ha experimentado la prueba en los últimos años y su capacidad de atracción fuera de la isla: "La Cursa Patrimoni representa globalmente ese ADN de Ibiza. Ver cómo crecemos en números, con cada vez más participantes de fuera de la isla es un orgullo. Personas que van a descubrir una isla abierta y espectacular que estamos seguros que les sorprenderá”

Además, la Cursa Patrimoni volverá a formar parte del Circuito de Ciudades Patrimonio, del que será la tercera cita de este 2026.

El cambio de horario, una de las principales novedades

Una de las novedades de esta edición será el cambio de horario. La organización ha optado por trasladar la prueba a la mañana del domingo, en busca de unas condiciones más favorables para los corredores. El presidente del Club Atletisme Pitius, Toni Roig, explica que en anteriores ocasiones el viento había frustrado intentos de récord, por lo que esta vez se ha apostado por una franja que, en principio, puede favorecer mejores registros.

El gran reclamo en categoría masculina vuelve a ser Adel Mechaal. El atleta español, ganador en tres ocasiones en Ibiza, regresará con el objetivo de pelear por una cuarta victoria y rebajar su mejor marca en el recorrido, fijada en 28:31. No lo tendrá fácil, ya que en la línea de salida también estarán nombres como Eduardo Menacho, Abderrahmane Aferdi, Tariku Novales, el ugandés Dismas Yeko o Sergio Paniagua.

Adel Mechaal: "Voy a luchar por mi cuarta victoria en Ibiza"

Durante la presentación, Adel Mechaal se marca un objetivo ambicioso de cara a su participación en la XV Cursa Patrimoni: "Es un recorrido que merece un récord mejor que el que tengo aquí (28:31), o sea que si todo va bien y la climatología respecta, hay que luchar por la cuarta victoria en Ibiza, que no va a estar fácil, y correr a ritmo de récord, en 28:00”.

En la prueba femenina, una de las principales favoritas será la keniana Mercy Chebwogen, vencedora de los 20K de París y de la Media Maratón de São Paulo, que llega con la intención de atacar el récord de la carrera, en posesión de Miriam Chebet con un tiempo de 30:40.

Junto a ella sobresale un potente bloque nacional formado por María Forero, Isabel Barreiro y Naima Ait Alibou. Especial atención centrará María Forero, que después de proclamarse campeona de Europa sub-23 de campo a través este invierno ha escogido Ibiza para intentar batir el récord de España de 10 kilómetros, actualmente en manos de Carla Gallardo con 31:11.

La salida de la Cursa Patrimoni 10K estará situada en la avenida de España y se dará a las 8.30 horas. La meta volverá a estar ubicada en el paseo de Vara de Rey. Después se celebrarán las carreras infantiles, a partir de las 10 horas, y el 5K Toni Costa Balanzat, desde las 10.30.

La celebración de la prueba provocará cortes de tráfico en distintas calles de la ciudad, entre ellas las avenidas de España, Ignasi Wallis, Bartomeu de Roselló y Santa Eulària, además del paseo Juan Carlos I, la calle d’Ibosim, la avenida 8 d’Agost, la carretera de Santa Portinatx, Isidor Macabich, la calle del País Valencià, Comte de Rosselló y el paseo de Vara de Rey.

Con 1.500 corredores inscritos y un cartel de primer nivel, Ibiza volverá a medir este domingo la velocidad de una prueba que ya se ha hecho un nombre propio en el calendario nacional.