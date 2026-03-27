El Gasifred Atlético se mide al Zambú Pinatar en un duelo de altos vuelos

El Gasifred Atlético buscará este sábado, 28 de marzo, a partir de las 18 horas, una victoria que le acerque a la zona de promoción de ascenso a la Primera División del fútbol sala nacional. Para ello, deberá doblegar a un conjunto de la parte alta de la clasificación como el Zambú Pinatar, que además contará con la ventaja de jugar en casa.

La tarea de llevarse los tres puntos de su visita a tierras murcianas no se antoja sencilla para el conjunto azulón. Sin embargo, el equipo atraviesa un gran momento de forma. Los números lo avalan: acumula ocho encuentros ligueros sin conocer la derrota, con un balance de cuatro empates y cuatro victorias. En otras palabras, ha sumado 16 puntos en las últimas ocho jornadas.

Además, varios de esos resultados positivos han llegado ante rivales que ocupan los primeros puestos de la categoría de plata del fútbol sala español, como el Wanapix —victoria por 6-4 ante el líder— o el Heredia 21 Málaga, con el que empató 4-4.

El Gasifred, a cuatro puntos de la promoción de ascenso

La excelente dinámica de resultados del conjunto pitiuso en los dos últimos meses le ha acercado a los puestos de privilegio. De hecho, afronta el duelo, correspondiente a la vigesimocuarta jornada de Liga, en sexta posición, con 38 puntos en 23 partidos, y como el primer equipo que se encuentra fuera de los puestos de play-off. Así, está a tan solo cuatro puntos del MRB FS Móstoles, el conjunto que marca la zona de promoción de ascenso.

En cuanto al Zambú Pinatar, el cuadro local es tercero en la categoría, con 43 puntos en 23 encuentros ligueros. Su momento de forma no es tan brillante como el de los pitiusos, que ahora mismo son uno de los rivales a batir, aunque también atraviesa una buena dinámica. Ha ganado cuatro de sus últimos siete partidos y, en ese periodo, solo ha perdido en dos ocasiones, ambas ante colosos de la división como el Wanapix y el Inagroup El Ejido.

Por otro lado, cabe recordar que, en el encuentro de la primera vuelta, el Gasi se impuso al Pinatar por 3-0, por lo que tiene encarrilado el golaveraje particular. Eso sí, los pupilos de José Fernández no deben relajarse y deben centrarse en lo más importante: tratar de vencer o, al menos, sacar un resultado positivo que le permita meterse de lleno en la lucha por el ‘play-off’ de ascenso.