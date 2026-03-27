Cuatro finales para que el Class Bàsquet Sant Antoni siga soñando con lo más alto

Llega la hora de la verdad. El momento de los grandes jugadores. Los partidos que deciden el devenir de las temporadas. El Class Bàsquet Sant Antoni encara los últimos cuatro encuentros de la fase regular del Grupo Este de Segunda FEB en una posición privilegiada, pero con todo en juego. Los de Josep Maria Berrocal ocupan la primera posición con un balance de 17 victorias y cinco derrotas, los mismos números que el Amics del Bàsquet Castelló, un recién descendido de Primera FEB al que visitarán este domingo (12 horas, Pabellón Ciudad de Castellón) en un duelo directo por el liderato.

Porque la diferencia entre quedar primero y segundo es brutal. Al término de la fase regular, los campeones del Grupo Este y del Grupo Oeste se enfrentarán en un play-off de campeones en el que el vencedor ascenderá a Primera FEB tras una única eliminatoria. El perdedor, en cambio, tendrá que recorrer un camino mucho más largo y exigente, con dos rondas adicionales frente al resto de clasificados, un trayecto mucho más espinoso en el que cualquier pequeño detalle puede dejarte fuera.

Con todos estos alicientes viajará el equipo portmanyí a Castellón. Los ibicencos llegan en un gran momento de forma, con tres victorias consecutivas y una sola derrota en los últimos once partidos, la sufrida el pasado 21 de febrero en la pista de Llíria (98-62). Pero enfrente tendrán un rival de máximo nivel. El Amics del Bàsquet Castelló, que descendió la pasada temporada, ha armado un proyecto sólido para regresar cuanto antes a Primera FEB. Los valencianos atraviesan también una gran dinámica, con cuatro victorias consecutivas, la última en la complicada cancha del Peñas Huesca (77-95).

Además, el conjunto castellonense se hace especialmente fuerte en su pista. Solo ha perdido dos partidos en casa en toda la temporada, ante Gandía (80-100) y Spanish Basketball Academy (67-76), el último equipo que logró asaltar el Ciudad de Castellón el pasado 26 de octubre. Desde entonces, los locales cuentan todos sus encuentros por victorias, convirtiendo su pabellón en un auténtico fortín.

Tras este duelo ante el conjunto dirigido por José Luis Pichel, el Class tendrá un calendario, a priori, más favorable. Los ibicencos recibirán en Sa Pedrera al CB Zaragoza, noveno clasificado, antes de viajar a tierras catalanas para medirse al colista Salou, que podría llegar a la cita descendido matemáticamente. Posteriormente, cerrarán la fase regular en casa frente al Sol Gironès Bisbal, décimo clasificado. Cuatro partidos en los que el Class quiere hacer historia y pelear hasta el final por esa primera plaza que puede marcar el destino de toda la temporada.

Berrocal: «Todavía quedan cuatro partidos»

Diario de Ibiza contactó ayer con Josep Maria Berrocal, técnico del Class Sant Antoni, quien quiso rebajar la euforia pese a la importancia del encuentro. El entrenador recordó que restan «cuatro partidos, dos fuera y dos en casa», y que este domingo se enfrentan a un rival directo con el que están «empatados en la clasificación, con las mismas victorias». Berrocal también señaló que en el partido de ida su equipo se impuso por cinco puntos, aunque advirtió de la igualdad existente: «Puede pasar de todo. Es un partido muy importante para ambos, aunque no definitivo. Sí es clave para intentar luchar por la primera plaza, que te otorga una bala extra para el ascenso, ya que ofrece dos oportunidades en caso de perder la eliminatoria de campeones».

El técnico explicó el formato de competición, subrayando que «el que gane irá a la final de campeones contra el primero del Grupo Oeste, mientras que el que no lo haga tendrá que afrontar dos eliminatorias más». Aun así, quiso lanzar un mensaje de calma: «Hay muchas formas de subir y no siempre se logra siendo primero. Hay que luchar por esa posición, pero si no se consigue no será un drama y habrá que seguir compitiendo». En ese sentido, puso como ejemplo lo ocurrido la pasada temporada: «El año pasado el Class no ascendió tras perder la final contra Melilla, que tenía once derrotas y acabó subiendo por el basket-average».

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Berrocal insistió en la igualdad de la liga, destacando que «da igual jugar en casa o fuera, o contra el tercero o el quinto, porque está todo muy igualado», y recordó que «equipos como Cáceres también jugaron la final y luego no lograron el ascenso». Por último, el técnico dejó claro el enfoque del equipo para este tramo decisivo: «Todo depende de cómo lleguemos al play-off, que será definitivo. Ahora tenemos que centrarnos en mejorar cada día, que cada entrenamiento y cada partido nos haga crecer como equipo». «Cuando acabe la temporada veremos hasta dónde llegamos. Ojalá nos dé para ascender, pero lo que está en nuestras manos es trabajar bien cada día», concluyó.