Tariku Novales y la keniana Mercy Chebwogen, últimas estrellas confirmadas a la Cursa Patrimoni Eivissa/Ibiza

La Cursa Patrimoni del Ayuntamiento de Eivissa/Ibiza será más rápida que nunca. Un plantel estelar, con contrastados atletas nacionales e internacionales, se proponen desafiarse y romper sus muros en el mejor escenario posible: la ciudad de Ibiza, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1999.

"Soñando con lo más alto" llega todo un plusmarquista nacional de maratón y atleta olímpico en París 2024. Tariku Novales es un fijo de Ibiza, un "enamorado de la ciudad", y por eso ha escogido esta joya del Mediterráneo para su gran test previo para el Campeonato de España de medio maratón, que se celebrará dos semanas después en Mérida. En la Cursa Patrimoni Eivissa/Ibiza quiere romper su plusmarca personal en 10 kilómetros (29:12) y demostrar en su nueva etapa deportiva que la "mejor versión" de Tariku Novales está "de vuelta". Necesitará sacar toda su clase para derrotar a otros grandes nombres de la prueba, como Adel Mechaal, Abderrahmane Aferdi o Eduardo Menacho. Un "cartel de lujo" para una carrera que volará a "ritmo de récord".

En cuanto a las féminas, la keniana Mercy Chebwogen quiere derribar todos los muros en Ibiza. Ganadora de los prestigiosos 20K de París y de la Media Maratón de Sao Paulo, además de campeona mundial sub20 de 3.000 metros hace más de una década, Mercy Chebwogen correrá este domingo con el récord de la isla en mente, que ostenta desde 2023 su compatriota Caroline Nyaga (30:48). Por su clase, y ante la presencia en liza de la onubense María Forero y de la asturiana Isabel Barreiro, que corren con el récord de España de 10 kilómetros en la prueba de Ibiza (Carla Gallardo con 31:11) como objetivo, está claro que la vigente plusmarca de la Cursa Patrimoni Eivissa/Ibiza va a saltar por lo aires. El récord de la prueba le pertenece hasta ahora a la maratoniana Laura Luengo, con 32:45.

Este viernes a las 11.30 horas, presentación oficial de la Cursa Patrimoni Eivissa/Ibiza

Este plantel de lujo estará representado por Adel Mechaal y Mercy Chebwogen en la presentación oficial de la Cursa Patrimoni Eivissa/Ibiza, que tendrá lugar este viernes a las 11.30 horas en el Paseo de Vara del Rey, escenario donde se romperán muchas marcas personales, si la climatología lo permite. En este acto estará presente Catiana Fuster, regidora de deportes del Ayuntamiento de Ibiza, para dar a conocer las últimas novedades de esta edición de la prueba, que finalmente arrancará a las 8:30 horas por motivos operativos de tráfico marítimo. El resto de las pruebas también verán afectados sus horarios: las carreras infantiles a las 10 horas y el 5K Toni Costa Balanzat a las 10.30 horas.