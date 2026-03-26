Seis embarcaciones de Es Nàutic competirán en la Ruta de la Sal

Justo dentro de una semana, el jueves 2 de abril, comienza la XXXVIII edición de la Ruta de la Sal, en la que participarán 140 embarcaciones, que partirán desde Port Ginesta (Barcelona) y Denia con rumbo a la bahía de Portmany, en la que tradicionalmente viene siendo la "regata de altura con mayor participación del Mediterráneo". Este año, el Club Nàutic Sant Antoni, que se ocupa de recibir a los participantes a su llegada a la isla, bate además su propio récord de participación, ya que tomarán la salida un total de seis embarcaciones con base en sus instalaciones.

Desde Denia saldrá el velero escuela del Club, el 'Nàutic Café del Mar', patroneado por Javier Rabelo, que contará con cuatro jóvenes del equipo de Ilca del Club como tripulación (Leo Gonzato, Julia Ramón, Sophia Anderson y Maria Torres), junto al también entrenador Felipe Cornet. De este mismo puerto partirán el 'Adrenalin', con Joan Carlos Sanchís al timón; el 'Alpin', patroneado por Antonio García del Villar; el 'Mentholad', de Adriana Kostiw, y el 'Es Canaret', de Marcos Blackstad. Asimismo, en la versión de Barcelona competirá el 'Flon Flon', comandado por Frederic de Baere.

Está previsto que las embarcaciones vayan llegando al puerto de Sant Antoni lo largo del viernes y se celebrarán distintos actos de bienvenida y celebración en el village de la prueba situado en las instalaciones del club y también en otras áreas de Sant Antoni. Como novedad de esta edición destaca el lanzamiento de La Micro Ruta de la Sal, una iniciativa orientada al desarrollo de la navegación autónoma aplicada a la vela.

Con el objetivo de acercar los proyectos desarrollados a la sociedad, se realizará una exposición en seco el viernes 3 de abril, donde los diferentes equipos darán a conocer los detalles de cada proyecto, y el domingo de Pascua se hará una demostración en el mar. Cabe recordar que esta iniciativa se ha impulsado desde la Facultad de Náutica de Barcelona y cuenta con diversos equipos universitarios de todo el país y otro más que impulsan profesores y alumnos de Formación Profesional de diversos centros ibicencos. Hasta el momento las facultades que han finalizado sus embarcaciones son las de Barcelona, Cádiz y Cantabria.

Otro de los ejes de la edición 2026 será el impulso a la participación femenina en la vela de altura. Natalia Via-Dufresne, doble medallista olímpica y responsable de proyectos deportivos de la Fundación Barcelona Capital Náutica, acude con un equipo íntegramente femenino, que competirá a bordo del histórico velero 'Charisma', diseñado por Sparkman & Stephens y construido en Barcelona, en 1970.

Esta XXXVIII edición de la Ruta de la Sal traerá a alrededor de un millar de regatistas a la bahía de Portmany durante la Semana Santa. Algunos regresarán a sus puertos de procedencia el domingo, pero muchos aprovecharán la travesía para "disfrutar de unos días más de navegación por la costa pitiusa". El CNSA colabora con la Ruta de la Sal desde el año 2009, aportando amarres y la infraestructura necesaria para albergar la meta de una prueba "tan importante" como ésta.