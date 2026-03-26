Deporte inclusivo
Medio millar de alumnos de Ibiza se convierten en deportistas paralímpicos por un día
El evento reúne a 13 centros educativos en una jornada centrada en la inclusión a través del deporte
El complejo deportivo de Can Coix, en Sant Antoni, acogió este jueves la quinta edición del Festival DIE Deporte Inclusivo en la Escuela, en la que participaron 469 alumnos procedentes de 13 centros educativos de Ibiza. La jornada reunió a deportistas de primer nivel como Javi Soto, campeón del mundo para sordos, Adriana Rissi (parabádminton), Jordi Morales (tenis de mesa paralímpico) y Raquel Rico (goalball), que compartieron actividades con el alumnado en una experiencia centrada en la inclusión a través del deporte.
Durante el festival se practicaron distintas disciplinas adaptadas como baloncesto en silla de ruedas, voleibol sentado, goalball, boccia o fútbol adaptado, combinadas con actividades de sensibilización. El evento puso el broche final al programa educativo DIE de este curso, una iniciativa que ha movilizado a más de 800 estudiantes en diferentes jornadas previas con el objetivo de "fomentar la inclusión, la igualdad y el respeto a través de la actividad física".
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