El Santa Eulària Ibiza Marathon entra en su recta final: últimos 100 dorsales para la 22K

El Santa Eulària Ibiza Marathon encara la cuenta atrás definitiva para su novena edición que se celebrará el próximo 18 de abril en la isla mágica. Tras agotar dorsales de la distancia reina, la organización anuncia que quedan únicamente 100 plazas disponibles para la distancia 22K. Y es que, con la maratón completa, la 22K se convierte en la última gran oportunidad para quienes quieren formar parte de una de las citas más especiales del calendario nacional e internacional.

La demanda ha crecido de forma constante en las últimas semanas, impulsada por el "atractivo de un recorrido único que combina el interior de la isla con la llegada a orillas del Mediterráneo en Santa Eulària". Porque la 22K tiene la línea de salida en la "bonita localidad" de Santa Gertrudis, recorriendo buena parte del interior de la isla y descubriendo al atleta la "belleza natural e inesperada" de Ibiza.

Con un trazado ondulante en sus primeros kilómetros, la carrera se va acercando a la línea de costa para culminar en el Paseo Marítimo de Santa Eulària mientras cae el sol en el horizonte. La distancia de 12K, por su parte, continúa también con plazas disponibles, consolidándose como una "opción accesible y vibrante" para todo tipo de corredores.