Nace la primera Liga Puntuable de Beach Volley de las Pitiusas con siete torneos entre Ibiza y Formentera

El Club Deportivo de vóley y vóley playa La Tribu Ibiza y Formentera da un paso más en su apuesta por este deporte con la puesta en marcha de la primera Liga Puntuable Beach Volley Ibiza & Formentera 2026, un circuito que conectará ambas islas a través de siete torneos a lo largo de la temporada.

Se trata de una iniciativa pionera en las Pitiusas, ya que será la primera vez que se organice un circuito de vóley playa con un sistema de puntuación acumulada, en el que los participantes sumarán puntos en cada prueba para configurar un ranking final. “Queremos crear el primer circuito estable de vóley playa entre Ibiza y Formentera y consolidar las Pitiusas como un punto de encuentro para los amantes de este deporte”, explican desde la organización.

El calendario contará con siete pruebas, cinco de ellas en distintas playas de Ibiza y una en Formentera, que servirá como última cita puntuable antes de la gran final. El desenlace del circuito tendrá lugar en la playa de Santa Eulària, frente al restaurante El Vizietto, uno de los principales colaboradores del evento. La competición nace con un carácter amateur, mixto y abierto a todas las edades, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva en la playa y ofrecer un circuito accesible para toda la comunidad.

En cuanto a las categorías, el torneo incluirá modalidad sénior mixto 2x2 (dividida en Oro y Plata), además de competiciones en formato alevín 4x4, infantil 3x3 y cadete y juvenil 2x2. Cada una de las pruebas contará con premios, medallas, música y animación, en una apuesta por combinar competición y ambiente festivo, con el apoyo de patrocinadores locales que se han sumado a este proyecto impulsado por La Tribu, una entidad que continúa consolidando el crecimiento del vóley y del vóley playa en Ibiza y Formentera.

La organización espera reunir a más de 150 participantes en cada torneo, entre jugadores locales, residentes y visitantes, así como deportistas procedentes de otros puntos de Baleares y de la península, en un circuito que busca unir competición, convivencia y promoción del deporte al aire libre. La primera prueba se celebrará el próximo 29 de marzo, dando inicio a un calendario que recorrerá diferentes enclaves de Ibiza y Formentera hasta llegar a la gran final en Santa Eulària.

Con esta iniciativa, La Tribu refuerza su "apuesta por el desarrollo del vóley playa en las Pitiusas, impulsando proyectos que fomentan la participación, el deporte y la vida activa en un entorno privilegiado como el de las playas de Ibiza y Formentera".